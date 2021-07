Chord Di Belakangku Peterpan, Lirik Lagu Di Belakangku

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Dibelakangku yang dipopulerkan Peterpan dan lirik lagu Dibelakangku.

Intro : Em Am C D

Em Am C D

Kau peluk Aku Sebelum Membunuhku..

Em Am C D

Tersenyum melihatku Melamun Melihatmu

Intro : Em Am C D

Em Am C D

Em Am C D

Kau menungguku Menunggu Ku terjatuh..

Em Am C D

Setiap langkah tertuju Setia dalam renungku

Chorus :

C G Am

Aku menunggumu, Menunggumu

C D C G

Menunggumu, Mati Di Depanku

Am C D

Didepanku, Di Depanku, hooh..

Intro : Em Am C D

Em Am C D

Kembali ke : (*), Chorus

C G Am C

Apa yang kau lakukan dibelakangku..

C G Am C

Mengapa tak kau tunjukkan dihadapanku, oh..

C G Am C

Apa yang Kau lakukan Di Belakangku..

C D C D

Di Belakangku oh.. Di Belakangku, oh..

C D C D

Di Belakangku oh.. Di Belakangku, oh..

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Dibelakangku yang dinyanyikan Peterpan, serta lirik laguDibelakangku.

Streaming dan unduh atau download lagu Peterpan berjudulDibelakangku MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Peterpan

Peterpan kini telah berganti nama menjadi NOAH.

NOAH adalah sebuah grup musik rock alternatif Indonesia yang berasal dari Bandung, Jawa Barat.

Dilansir Wikipedia pada Senin (21/6/2021), grup musik ini dibentuk dengan nama Peterpan oleh Ariel (vokal), Andika (kibor), Indra (bas), Lukman (gitar), Reza (drum) dan Uki (gitar) pada tanggal 1 September 2000.

NOAH menjual lebih dari sembilan juta album di Indonesia.

Hal itu menjadikan NOAH sebagai band rock alternatif terlaris di negara ini.