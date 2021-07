Chord Gitar dan Lirik Lagu Dua Sejoli Dewa 19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord gitar lagu Dua Sejoli, serta lirik dari lagu Dua Sejoli Dewa 19.

Intro: Am Em F C

Am Em

Usap air matamu

F C

Yang menetes di pipimu

Am Em

Ku pastikan semuanya

F C

Akan baik-baik saja

Dm Am

Bila kau terus pandangi

F C

Langit tinggi di angkasa

Dm Am

Tak kan ada habisnya

F Fm

Segala hasrat di dunia

Reff:

C Em

Hawa tercipta di dunia

Bb F

Untuk menemani sang Adam

C Em

Begitu juga dirimu

Bb F

Tercipta tuk temani aku

Int: Am Em F C

Am Em

Renungkan sejenak

F C

Arti hadirku di sini

Am Em

Jangan pernah ingkari

F C

Dirimu adalah Wanita

(*)

Dm Am

Harusnya dirimu menjadi

F C

Perhiasan sangkar maduku

Dm Am

Walaupun kadang diriku

F Fm

Bertekuk lutut di hadapanmu

Kembali ke Reff

Melody: Am Em F C (2x)