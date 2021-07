Chord Kalau Bosan Dipopulerkan Lyodra, Lirik Lagu Kalau Bosan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Kalau Bosan dinyanyikan Lyodra, dan lirik lagu Kalau Bosan.

Dm Em F G

C G Am

wajar dalam hubungan

F A

cinta kadang memang

Dm G

naik turun

C G Am

hati yang punya peranan

F D

untuk lebih saling

G

pengertian

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F G C

u u u u u

C G Am Gm -C

ikuti saja alurnya

F A Dm

bila jenuh tak ada salahnya

C G Am Gm -C

ingat kenangan berdua

F D G

tawa lumalykordka kita hadapi bersama

F

kalau kamu bosan

G C

jangan menghilang

Dm

kalau kamu bosan

G C

kamu bisa bilang

F

tapi kalau bosan

E Am -G D

jangan kamu cari peluang

Dm G

ku di sini takut kamu hilang

F C D G

u uuu u uuu

Itulah, chord Kalau Bosan dinyanyikan Lyodra dan lirik lagu Kalau Bosan.

