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Olimpiade Tokyo 2020

Jam Tayang Badminton di Olimpiade Tokyo 2020, Ade Resky Dwicahyo Resmi Mewakili Azerbaijan

jam tayang badminton di Olimpiade Tokyo 2020. Sosok Ade Resky Dwicahyo, pemain bulu tangkis asal Indonesia yang kini berkewarganegaraan Azerbaijan.

Penulis: Riyo Pratama | Editor: Dedi Sutomo
zoom-inlihat foto Jam Tayang Badminton di Olimpiade Tokyo 2020, Ade Resky Dwicahyo Resmi Mewakili Azerbaijan
Tribunnews.com
Ilustrasi. Jam tayang badminton di Olimpiade Tokyo 2020. Sosok Ade Resky Dwicahyo, pemain bulu tangkis asal Indonesia yang kini berkewarganegaraan Azerbaijan. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Simak, jam tayang badminton di Olimpiade Tokyo 2020 yang akan dimulai Sabtu 24 Juli 2021. Sosok Ade Resky Dwicahyo, pemain bulu tangkis asal Indonesia yang kini berkewarganegaraan Azerbaijan.

Diketahui selain 11 atlet Indonesia yang akan bertanding di cabang olahraga badminton Olimpiade Tokyo 2020, ada satu sosok yang tak asing namanya.

Sosok itu adalah Ade Resky Dwicahyo yang akan mewakili Azerbaijan di sektor tunggal putra Olimpiade Tokyo 2020.

Sempat tertunda selama 1 tahun, Olimpiade Tokyo 2020 akhirnya akan digelar mulai Jumat 23 Juli 2021 hingga Minggu 8 Agustus 2021.

Khusus untuk cabor badminton dalam jadwal Olimpiade Tokyo 2020 akan berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang.

Adapun hak siar tayangan Olimpiade Tokyo 2021 di Indonesia dipegang Emtek Grup.

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Besar kemungkinan siaran live Olimpiade Tokyo 2020 cabor badminton bisa ditonton via link live streaming Vidio.com.

Emtek merupakan pemilik stasiun TV Indosiar, SCTV serta layanan streaming online Vidio.com.

Dalam laga perdana cabor badminton akan melibatkan ganda putri Greysia Polly/Apriyani Rahayu melawan Chow Mei Kuan/Lee Meng Yean (Malaysia) dengan jam tayang pukul 07.00 WIB.

Jelang dimulainya Olimpiade Tokyo 2020 simak sosok dan pernyataan Ade Resky Dwicahyo yang kini mewakili Azerbaijan.

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Jam Tayang Badminton di Olimpiade Tokyo 2020
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Ade Resky Dwicahyo Resmi Mewakili Azerbaijan
Ade Resky Dwicahyo
Azerbaijan
Tribunlampung.co.id
Riyo Pratama
Sumber: Tribun Lampung
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