3.500 Orang Teken Petisi untuk Ikatan Cinta yang Alurnya Makin Tak Jelas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - 3.500 orang tanda tangani petisi untuk Ikatan Cinta yang Alurnya makin tak jelas.

Petisi online yang dibuat sejak dua hari lalu itu menargetkan 5.000 tanda tangan.

Diketahui, sinetron Ikatan Cinta menuai protes hingga muncul petisi online karena alur cerita yang dianggap semakin tidak jelas.

"Alur cerita yang berbelit belit dan tdk masuk akal dan banyak penambahan karakter baru yg semakin membuat cerita tsb semakin tdk jelas. Meski ini hanya sinetron sebagai penonton kami memilik hak konsumen untuk mendapatkan tayangan yang berkualitas," demikian isi keterangan dari petisi tersebut.

Penonton setia Ikatan Cinta menyayangkan alur cerita sinetron yang dibintangi Amanda Manopo itu ikut meluapkan kekecewaan melalui Twitter.

"Kejayaan luar biasa yg berakhir dg tidak terhormat I just feel so sorry for the actors and everyone who work hard for this production. It's being destroyed fr the inside," tulis @PonpelPot.

"Dulu episode ikatan cinta kadang ada kejutan dan ada golden scene ya bikin beda dg yg lain ahh sekrang ya sudahlahh," tulis @eto582948

"Dah gatau harus ngomong apa. Intinya, I miss the old of Ikatan Cinta," tulis @heyitsmendels.

"Jangan lupa yang belom isi petisi. Ayo gassssss RCTI : #MauKemanaIkatanCinta #IkatanCinta - Tandatangani Petisi!," tulis @sheynaaaaaaaaa.

Sebenarnya ini bukan kali pertama penggemar melayangkan protes karena alur cerita Ikatan Cinta.

Bahkan sebelumnya, pemeran Andin, Amanda Manopo juga mengkritik alur cerita sinetron yang dibintanginya.

Melalui akun Instagramnya, Amanda mengunggah video musik Armada "Mau Dibawa Kemana" sebagai bentuk sindiran.

"Lagu ini cocok seperti jalan cerita Ikatan Cinta, jadi mau dibawa ke mana Om dan Tante @officialrcti @mnc_pictures," tulis Amanda.

sumber: Kompas.com