Berikut ini adalah chord Ijinkan Aku Menyayangimu dinyanyikan Iwan Fals, lirik lagu Ijinkan Aku Menyayangimu.

Intro : Am Em F G [2x]

Am

Andai kau ijinkan

Em

walau sekejap memandang

F

Kubuktikan kepadamu

G

aku memiliki rasa….

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….

Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

Musik : Am Em F G

Am

Cinta yang kupendam

Em

tak sempat aku nyatakan

F

Karena kau telah memilih

G

menutup pintu hatimu….

Am

Ijinkan aku membuktikan

Em

Inilah kesungguhan rasa

F G

Ijinkan aku menyayangimu….

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

Musik : C F Am G

F

Bila cinta tak menyatukan kita

Em

Bila kita tak mungkin bersama

Bb

Ijinkan aku tetap

G

menyayangimu woooo

Kembali ke : Reff [2x]

Reff:

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F G

Dengarkanlah isi hatiku

C -G Am

Cintaku wuooooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

C -G Am

Sayangku wouoooooo

F Bb G

Dengarkanlah isi hatiku….

F C

Aku sayang padamu

F C

Ijinkan aku membuktikan..

