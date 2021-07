Chord Everything Sucks Vaultboy, Lirik Lagu Everything Sucks

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Everything Sucks yang dipopulerkan Vaultboy dan lirik lagu Everything Sucks.

[Verse 1]

F

Everything sucks, just kiddin

Dm

Everything is great, no really

Bb C

I haven't thought about my ex today oh wait (fuck I just did)

F Dm

But I went outside for the first time in a

Bb

Few days and it felt nice and I

C

Might try doing exercise (hahah not really)

[Chorus]

F

I wanna forget my bad days, all my bad days

Dm

And be okay, and be okay

Bb C

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

[Verse 2]

F

Everything sucks just kidding

Dm

Everything is better than it used to be

Bb C

I d idn't write a song about my ex today (oh wait)

F

But I called my friends and I told them

Dm

We should hang out if we make sense

Bb C

'Cause I miss them and hate being alone (oh really)

[Chorus]

F

I wanna forget my bad days, all my bad days

Dm

And be okay, and be okay

Bb C

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

F

I wanna forget my bad days, all my bad days

Dm

And be okay, and be okay

Bb C

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

[Outro]

F

I wanna forget my bad days, all my bad days

Dm

And be okay, and be okay

Bb C

Spend my spare change down at the arcade

And then I'll say, I'll say

F

Everything sucks (just kidding)

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Everything Sucks yang dinyanyikan Vaultboy, serta lirik lagu Everything Sucks.

Biodata Vaultboy

Dilansir dari onestowatch.com, vaultboy pertama kali meluncurkan single-nya, "Everything Sucks" pada Januari di TikTok sebagai bagian dari seri yang disebut "menulis lagu setiap hari dan mempostingnya."

"Everything Sucks" muncul pada hari ke-12 dan bisa dikatakan sukses dalam semalam.

Dengan video terbaru yang merilis trek yang mencapai tiga juta tampilan dan mendaki, single yang banyak dinanti akhirnya ada di sini.

Jika mencari trek musim panas yang menyegarkan dan menyenangkan untuk dimainkan berulang-ulang, tidak perlu mencari lagi.

Saat kita mulai melihat cahaya di ujung terowongan pandemi ini, "Everything Sucks" menawarkan lirik yang dapat diterima di samping melodi yang menarik yang tidak bisa tidak nyanyikan juga.

Ada ungkapan dalam lagu, "habiskan semua uang receh saya, di arcade", yang tampaknya telah menginspirasi video lirik untuk "Everything Sucks", menyerupai game arcade jadul, yang hanya masuk akal, mengingat nama vaultboy berasal dari salah satu seri video game favoritnya, Fallout. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

