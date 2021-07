Chord Bapa Yang Kekal Dinyanyikan Nikita, Lirik Lagu Bapa Yang Kekal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord Bapa Yang Kekal dinyanyikan Nikita serta lirik lagu Bapa Yang Kekal.

C G/B

Kasih Yang Sempurna

E E/G# Am

Telah Kut’rima DariMu

F G

Bukan Kar’na Kebaikanku

F/A G/B C G/B

Ha nya Oleh Kasih KaruniaMu

E E/G# Am F

Kau Pulihkan Aku, Layakkanku

G F/A G/B

Tuk Dapat MemanggilMu, Ba – pa

Reff:

C G/B

Kau B’ri Yang Ku pinta

Am Em

Saat Kumencari Kumendapatkan

F C

Kuketuk PintuMu Dan Kau Bukakan

D G F/A G/B

S’bab Kau Bapaku, Bapa Yang Kekal

C G/B

Tak Kan Kau Biarkan

Am Em

Aku Melangkah Hanya Sendirian

F C

Kau Selalu Ada Bagiku

F

S’bab Kau Bapaku

G C

Bapa Yang Kekal

C G/B

Kasih Yang Sempurna

E E/G# Am

Telah Kut’rima DariMu

F G

Bukan Kar’na Kebaikanku

F/A G/B C G/B

Ha nya Oleh Kasih KaruniaMu

E E/G# Am F

Kau Pulihkan Aku, Layakkanku

G F/A G/B

Tuk Dapat MemanggilMu, Ba – pa

Reff:

C G/B

Kau B’ri Yang Ku pinta

Am Em

Saat Kumencari Kumendapatkan

F C

Kuketuk PintuMu Dan Kau Bukakan

D G F/A G/B

S’bab Kau Bapaku, Bapa Yang Kekal

C G/B

Tak Kan Kau Biarkan

Am Em

Aku Melangkah Hanya Sendirian

F C

Kau Selalu Ada Bagiku

F

S’bab Kau Bapaku

G C

Bapa Yang Kekal

Reff:

C G/B

Kau B’ri Yang Ku pinta

Am Em

Saat Kumencari Kumendapatkan

F C

Kuketuk PintuMu Dan Kau Bukakan

D G F/A G/B

S’bab Kau Bapaku, Bapa Yang Kekal

C G/B

Tak Kan Kau Biarkan

Am Em

Aku Melangkah Hanya Sendirian

F C

Kau Selalu Ada Bagiku

F

S’bab Kau Bapaku

G C

Bapa Yang Kekal

Itulah, chord gitar Bapa Yang Kekal dinyanyikan Nikita serta lirik lagu Bapa Yang Kekal.

Streaming dan unduh atau download lagu Bapa Yang Kekal melalui YouTube Music. ( Tribunlampung.co.id / Putri Salamah )