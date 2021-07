Chord Sore Tugu Pancoran Dinyanyikan Iwan Fals, Lirik Lagu Sore Tugu Pancoran. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord Sore Tugu Pancoran dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Sore Tugu Pancoran.

Intro: C…. G/B Am…. G 2x

F C G C

Si Budi kecil…. kuyup menggigil

F C G C

Menahan dingin…. tanpa jas hujan

F C G C

Di simpang jalan…. Tugu Pancoran

F C G C

Tunggu pembeli…. jajakan koran..

F C G C

Menjelang Maghrib…. hujan tak reda

F C G C

Si Budi murung…. menghitung laba

F C G C

Surat kabar sore…. dijual malam

F C G C

Selepas isya…. melangkah pulang..

Reff:

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

berkelahi dengan waktu

G/B Am

Demi satu impian

G F G C

yang kerap ganggu tidurmu

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

tak sempat nikmati waktu

G/B Am

Dipaksa pecahkan karang

-G F G C

lemah jarimu terkepal..

Musik: C…. G/B Am…. G 2x

F C G C

Cepat langkah waktu pagi menunggu

F C G C

Si Budi sibuk…. siapkan buku

F C G C

Tugas dari sekolah selesai setengah

F C G C

Sanggupkah si Budi diam di dua sisi..

Reff:

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

berkelahi dengan waktu

G/B Am

Demi satu impian

G F G C

yang kerap ganggu tidurmu

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

tak sempat nikmati waktu

G/B Am

Dipaksa pecahkan karang

-G F G C

lemah jarimu terkepal..

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

berkelahi dengan waktu

G/B Am

Demi satu impian

G F G C

yang kerap ganggu tidurmu

G/B Am G

Anak sekecil itu

F G C

tak sempat nikmati waktu

G/B Am

Dipaksa pecahkan karang

-G F G C

lemah jarimu terkepal..

Outro: C…. G/B Am…. G

C…. G/B Am…...

Itulah, chord gitar Sore Tugu Pancoran dinyanyikan Iwan Fals serta lirik lagu Sore Tugu Pancoran.

Streaming dan unduh atau download lagu Sore Tugu Pancoran melalui YouTube Music.

Simak, biodata Iwan Fals di bawah ini.

Nama asli Iwan Fals adalah Virgiawan Listanto, Iwan Fals lahir di Jakarta pada 3 September 1961.

Dilansir Wikipedia, Iwan Fals adalah seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, dan kritikus yang menjadi salah satu legenda di Indonesia.

Gaya bermusiknya telah dikatakan sebagai pop, rock, country, dan folk pop.

Liriknya banyak menceritakan masa-masa kelam era 1970 hingga 1980-an di bidang politik.

Masa kecil Iwan Fals dihabiskan di Bandung, kemudian di Jeddah, Arab Saudi, selama 8 bulan.