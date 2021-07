Chord Bapa Engkau Sungguh Baik Dinyanyikan Nikita, Lirik Lagu Bapa Engkau Sungguh Baik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut, chord Bapa Engkau Sungguh Baik dinyanyikan Nikita serta lirik lagu Bapa Engkau Sungguh Baik.

C F

Bapa Engkau sungguh baik

Em D G

Kasih-Mu melimpah di hidupku

C F

Bapa kubert’rima kasih

Em Am7 Dm G C G

Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku...

Chorus:

C E Am7 Gm7

Kunaikan syukurku... buat hari yang Kau b’ri

C F Dm A# G

Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu...

C Dm Gm7 C F F#dim

S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu

C/G Am7 Dm G C

Besar setia-Mu di s’panjang hidupku

Repeat:

F F#dim C/G Am7 Dm G C

Besar setia-Mu di s’panjang hidupku

