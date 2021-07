Chord Rose Dinyanyikan D.O. EXO, Lirik Lagu Rose

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut chord Rose dinyanyikan D.O. EXO dan lirik lagu Rose.

Intro

C F

Verse 1

C

Meonji eomneun paran haneul wiro

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

C

Baram ttaraganeun gureumcheoreom

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

Am F

Meolli gaji marayo

G Em

Geudaero meomulleojwo

Am G

My baby nae mame maeil (ah, yeah, yeah, yeah)

Chorus

F G C Em Am F

Bomnal gateun geudaen yeppeoyo oh-oh-oh joayo

G C Em Am Em

Eotteokamyeon naege olkkayo oh-oh-oh ireoneun

F G Em

Nae moseubi ssukseureopgo (ooh-ooh-ooh-ooh)

Am F

Ganjireowodo eojjeol su eopjyo

G

Geudael saranghaeyo, baby

Verse 2

C

Nuntteumyeon saenggangnaneun sarami

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

C

Geudaeran geol geudaeneun alkkayo

F

(ah, yeah, yeah, yeah)

Am F

Moreun chehaji mayo

G Em

Da algo itjanayo

Am G

Oh maybe, baby (ah, yeah, yeah, yeah)

Chorus

F G C Em Am F

Maeil bwado geudaen yeppeoyo oh-oh-oh joayo

G C Em Am Em

Eotteokamyeon naege olkkayo oh-oh-oh ireoneun

F G Em

Nae moseubi ssukseureopgo (ooh-ooh-ooh-ooh)

Am F

Ganjireowodo eojjeol su eopjyo

G

Nae sarangi dwaeyo baby

Bridge

F G C

Dongne kkotjibeul chaja

A Dm

Geudaeege jugo sipeun kkot

F

Amuri gominhaedo

F G C

Aneun kkochi jangmibakke eopseo

A Dm

Yonggi nae hangadeuk pume dama

F

Geudaeege gago isseoyo (ah, yeah, yeah, yeah)

Chorus

F G C Em Am F

Jangmi boda geudaen yeppeoyo oh-oh-oh sasireun

G C Em Am Em

Mallo pyohyeoneul jal mothaeyo oh-oh-oh ireoneun

F G Em N

ae moseubi ssukseureopgo (ooh-ooh-ooh-ooh)

Am F

Ganjireowodo eojjeol su eopjyo

G

Oneulbuteo urin lover

Itulah, kunci gitar atau chord gitar Rose yang dinyanyikan D.O. EXO, serta lirik lagu Rose.

Streaming dan unduh atau download lagu D.O. EXO berjudul Rose MP3 bisa melalui YouTube Music.

Lagu Rose D.O. EXO saat ini menempati jajaran lagu trending YouTube sejak dua hari perilisan.

Berikut biodata D.O. EXO

D.O. EXO atau Do Kyungsoo ternyata sudah mengikuti ajang pencarian bakat sejak masih duduk di bangku SMA.

Do Kyungsoo atau yang lebih dikenal sebagai D.O. adalah penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan.

Ia juga merupakan anggota boy group Kpop asuhan SM Entertainment, EXO.

D.O. EXO dikenal sebagai orang yang introvert, pendiam, terutama saat bertemu dengan orang baru.