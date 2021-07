Chord Gitar Pujaan Hati Kangen Band

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord Pujaan Hati dinyanyikan Kangen Band serta lirik lagu Pujaan Hati.

Intro: C G Am Em

F C Dm G

C G

Hei Pujaan Hati, apa kabarmu

Am Em

Ku harap, Kau baik-baik saja

F C

Pujaan Hati, andai Kau tahu

(Dm) G

Ku sangat mencintai dirimu

C G

Hei Pujaan Hati, setiap malam

Am Em

Aku berdo'a, kepada sang TUHAN

F C

Berharap cintaku jadi kenyataan

(Dm) G

Agar Ku tenang meniti kehidupan

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

Reff:

C G

Mengapa kau tak membalas cintaku

Am Em

Mengapa engkau abaikan rasaku

F C

Ataukah mungkin hatimu membeku

(D) G

Hingga Kau tak pernah pedulikan aku

C G

Cobalah mengerti keadaanku

Am Em

Dan cobalah pahami keinginanku

F C

Ku ingin Engkau menjadi milikku

(D) G

Lengkapi jalan cerita hidupku

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

Musik : C G Am Em

F C Dm G

F G

Hei Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

F G

Pujaan Hati, Pujaan Hati

Itulah, chord gitar Pujaan Hati dinyanyikan Kangen Band serta lirik lagu Pujaan Hati.

