Mahasiswi IIB Darmajaya Defense Joint Research dengan Dewan Penguji Dosen UEL Vietnam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mahasiswi Prodi Akuntansi IIB Darmajaya, Inggrid Linggawati Ganajaya menjalani Sidang Final-Research Project - Program Joint-Bachelor Research Project Supervision - bersama dewan penguji dari University Economics and Law (UEL) Vietnam dan Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya Kamis (29/7/2021).

Inggrid–panggilan akrabnya–mengangkat judul penelitian Comparison of Financial Performance at PT Indosat Tbk with FPT Corporation. Ia mendapatkan supervisi dari Mrs. Mai Thi Phuong Thao (UEL Vietnam) dan Anik Irawati (IIB Darmajaya).

Dalam presentasinya, Inggrid mendapat tanggapan baik dari penguji asal UEL Mrs. Hoang Thi Mai Khanh dan Ulfah Tika Saputri, S.E., M.Sc. (IIB Darmajaya). “Ada beberapa yang harus diperbaiki dari penelitian saya dan mendapatkan masukan dari dosen UEL juga Darmajaya,” ucapnya.

“Saya menggunakan email dan facebook messenger selama proses bimbingan dikarenakan supervisor di UEL aktif menggunakan sosial media tersebut.” ujarnya.

Hal sama juga dilakukan Inggrid ketika menjalani bimbingan dengan dosen di Kampus The Best IIB Darmajaya.

“Melalui Whatsapps karena lagi work & school from home jadi semuanya via online,” imbuhnya.

Sementara, Anik Irawati, S.E., M.Sc., pembimbing di IIB Darmajaya mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan oleh Dosen UEL. “Inggrid melakukan penelitian perbandingan kinerja keuangan dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia (PT. Indosat Tbk) dan Vietnam (FPT Corporation). Pengukuran kinerja menggunakan rasio profitabilitas dan likuiditas,” ungkapnya.

Dia berharap masukan dari penguji dapat menjadi perbaikan penelitian Inggrid. “Selamat telah menyelesaikan program joint research dan berhasil melaksanakan defense dengan baik,” ujarnya.

Untuk diketahui Joint-Bachelor Research Project Supervision merupakan Program Internasional UPT International Office, IIB Darmajaya dan bagian dari implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemdikbudristek RI. Kepala UPT International Office IIB Darmajaya, Muhammad Dwiyan Aditiya, mengungkapkan animo mahasiswa IIB Darmajaya cukup tinggi dalam mengikuti program Internasional IIB Darmajaya di tengah kondisi pandemi saat ini.

"Inggrid adalah salah satu dari mahasiswa IIB Darmajaya yang mengikuti program Internasional. Hal ini akan membuat UPT IO tetap mendorong mahasiswa/i IIB Darmajaya mengikuti program Internasional seperti Student Mobility, Joint-Bachelor Research Project Supervision, Short Course, dan lainnya," ucapnya.

Dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa diberikan kebebasan untuk menjalani penelitian dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Program ini dapat diikuti mahasiswa IIB Darmajaya dengan seleksi yang dilakukan Prodi, Dekanat, dan UPT International Office. Untuk lulusan SMA sederajat yang ingin merasakan penelitian di luar negeri dengan bimbingan dosen perguruan tinggi mitra lain IIB Darmajaya dapat mendaftar melalui pmb.darmajaya.ac.id. (*)