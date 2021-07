Satresnarkoba Polres Way Kanan Amankan Dua Pelaku Pengedar Sabu di Jalinsum Lampung

Satresnarkoba Polres Way Kanan mengamanakan dua pelaku diduga pengedar sabu yang kerap bertransasksi di Jalinsum Lampung

dok Polrsa Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Satresnarkoba Polres Way Kanan amankan dua pelaku yang diduga melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalinsum (Jalan Lintas Sumatera) Kabupaten Way Kanan.

Keduanya berinisial RYP (20) dan ESP (19) warga Kampung Tanjung Raja Giham Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasat Narkoba IPTU Mirga Nurjuanda menjelaskan penangkapan berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WIB.

"Dimana Satresnarkoba Polres Way Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalinsum Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan," terang Mirga, Jumat 30 Juli 2021.

Menindaklanjuti hal tersebut, Mirga mengaku langsung menerjunkan anggota ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.

“Hasil penyelidikan petugas berhasil mengamankan dua orang laki-laki berinisial RTP dan ESP yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam,” katanya.

Lanjut Mirga, saat penggeledahan badan dan pakaian, dari tangan RYP diamankan barang bukti berupa satu bungkus plastik klip bening berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto sekira 0,27 gram.

Mirga menambahkan, tersangka dan barang bukti diduga narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Way Kanan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Tersangka dapat dikenai dengan pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun,” tandas Kasatnarkoba. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )