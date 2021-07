Vokalis Geisha Kembali Berduka, 7 Hari setelah Ayahnya Meninggal Dunia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Vokalis Geisha, Regina Poetiray kembali berduka. Sebelumnya, Regina Poetiray ditinggal ayahnya yang berpulang pada 21 Juli karena Covid-19.

Kini, Regina Poetiray harus kehilangan sang nenek pada 28 Juli lalu.

Regina mengunggah foto-foto kenangannya bersama sang nenek semasa masih hidup.

Menurut Regina, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik sehingga ia menerima kenyataan tersebut.

"Mungkin sebagai manusia akan berpikir 'Loh kok gini?!', tapi karna kita tahu Tuhan hidup di dalam kita, Tuhan memampukan kita untuk berpikir di dalam segala situasi, 'iya memang ini', dengan hati melimpah penuh dengan ucapan syukur," tulis Regina Poetiray, dikutip dari Instagram-nya.

Regina menyambut dengan penuh syukur bahwa neneknya sekarang sudah berpulang menghadap Sang Khalik.

"Sekarang, Oma udah happy banget ya nih ketemu sama Opa & Papa?! Sekangen itu ya Oma... hehehe," tulisnya.

Kakak aktor Rheno Poetiray ini berterima kasih atas cinta dan kasih yang telah dicurahkan neneknya.

"Thank you so so much for everything. I miss u so so much. I love love love u so so so so much, oma kesayangannya nona pake banget! and I know u know it, right Oma?!" tutup Regina.

Adapun ayah Regina Poetiray meninggal pada 21 Juli setelah terkena Covid-19.

Namun sebelum meninggal ayahnya sudah dinyatakan negatif Covid-19 oleh pihak rumah sakit yang merawat sang ayah.

sumber: Kompas.com