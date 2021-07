Chord Gitar dan Lirik Lagu Sandiwara Cinta dari Band Repvblik

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Berikut chord Sandiwara Cinta dinyanyikan Repvblik serta lirik lagu Sandiwara Cinta.

Intro : C..D..G..

Am..D...

G D/F# Em

Aku tahu.. ini semua tak adil..

Am G D

aku tahu.. ini sudah terjadi..

D/F# G D/F# Em

mau bilang apa, aku pun tak sanggup..

Am G D

air mata pun, tak lagi mau menetes..

G D/F# Em

Alasannya.. seringkali ku dengar..

Am G D

alasan yang.. seringkali kau ucap..

D/F# G D/F# Em

kau dengannya, seakan ku tak tahu..

Am G D

sandiwara apa, yang telah kau lakukan

D/F# G

kepadaku..

Reff:

C D G

Jujurlah sayang.. aku tak mengapa

Am D G

biar semua.. jelas telah berbeda

C D Em

jika nanti.. aku yang harus pergi

Am D G

ku terima.. walau sakit hati..

Intro: D..

G D/F# Em

Mungkin ini.. jalan yang engkau mau..

Am G D

mungkin ini.. jalan yang kau inginkan..

D/F# G D/F# Em

kau dengannya, seakan ku tak tahu..

C G/B Am

sandiwara apa..

C G/B Am

ceritanya apa..

D

aku tahu..

Reff:

C D G

Jujurlah sayang.. aku tak mengapa

Am D G

biar semua.. jelas telah berbeda

C D Em

jika nanti.. aku yang harus pergi

Am D G

ku terima.. walau sakit hati..

Musik : C..D..G..

Am..D..G..

Reff End:

G D C D G

Jujurlah sayang.. aku tak mengapa

Am D G

biar semua.. jelas telah berbeda

C D Em

jika nanti.. aku yang harus pergi

Am D G

ku terima.. walau sakit hati..

Am D G

ku terima.. walau sakit..hati..

Itulah, chord gitar Sandiwara Cinta dinyanyikan Repvblik serta lirik lagu Sandiwara Cinta.

( Tribunlampung.co.id / Putri Salamah )