Chord Gitar Melukis Senja dari Budi Doremi, Lirik Lagu Melukis Senja

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, chord Melukis Senja dari Budi Doremi dan Lirik Lagu Melukis Senja.

Intro C

C

aku mengerti perjalanan hidup

F

yang kini kau lalui

G

ku berharap meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu

Chorus

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu di sana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia

Intro C

C

aku mengerti perjalanan hidup

F

yang kini kau lalui

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

Chorus

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia..

C

aku disini.. walau letih

F

coba lagi jangan berhenti

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

Chorus

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G Am C F

hingga kau bahagia..aa.. haa..ha..

Am C F G

ha..aa.. haa..ha..

Itulah, kunci gitar atau chord Melukis Senja yang dinyanyikan Budi Doremi, serta Lirik Lagu Melukis Senja.

Streaming dan unduh atau download lagu Budi Doremi berjudul Melukis Senja MP3 bisa melalui YouTube Music.

Biodata Budi Doremi

Merantau ke berbagai kota sebelum menjadi penyanyi, Budi Doremi ternyata pernah menjajal sejumlah pekerjaan.

Misalnya ketika dari kota kelahirannya di Banten, Budi Doremi menjadi gitaris band di Lampung. Budi bahkan menguasai teknik gitar rhythm dan lead sekaligus.

"Biasa bawain lagu Van Hallen," kata Budi Doremi soal genre musik bandnya, dikutip dari acara Okay Bos di kanal YouTube Trans7 Official, Kamis (7/1/2021).

Ia juga pernah kerja di radio ketika lama menetap di Bandung. "Jadi operator, jadi script writer, jadi produser," ujar Budi Doremi.

Selama jadi perantau itu, Budi mengaku terbiasa merasakan hidup susah. Apalagi dulu ia jadi anak kos yang selalu punya cerita klasik.

"Namanya akhir bulan ya selalu berurusan sama sakit maag sama mie kan," ujarnya.

Pemilik nama asli Syahbudin Syukur ini lalu mulai terkenal usai menciptakan lagu "Doremi" dengan ukulele yang menjadi ciri khasnya. ( Tribunlampung.co.id / Reni Ravita )

