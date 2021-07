Harga Cabai Rawit di Lampung Barat Anjlok, dari Rp 60 Ribu Jadi Rp 15 Ribu

Sarmita di kebun tomat miliknya yang terletak di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Sabtu (31/7/2021).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG BARAT - Harga cabai di Lampung Barat turun drastis pada Juli 2021.

Cabai rawit yang sebelumnya seharga Rp 60 ribu per kilogram, kini anjlok di kisaran Rp 15 ribu per kilogram

Begitu juga dengan cabai merah yang semula Rp 15 ribu-Rp 20 ribu per kilogram, saat ini turun hingga Rp 10 ribu per kilogram.

Sarmita (35), petani di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, mengatakan, turunnya harga cabai disebabkan panen yang berlimpah.

"Karena panen yang berlimpah, jadi harganya turun," kata Sarmita, Sabtu (31/7/2021).

Penurunan harga juga terjadi pada sayuran.

Seperti kol dari Rp 6.000 menjadi Rp 3.500 per kg, sawi dari Rp 6.000 jadi Rp 1.000 per kg, daun seledri dari Rp 31 ribu jadi Rp 16 ribu per kg.

"Kalau sawi itu turun karena dari daerah lain juga sedang panen," jelas Sarmita.

"Kalau seledri, karena sekarang ini sudah banyak yang menanam," tambahnya.

Di sisi lain, harga sejumlah sayuran lainnya mengalami kenaikan.