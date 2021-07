Nindy Ayunda Belum Berkomunikasi dengan Olla Ramlan, Sebut Oknum Perkeruh Suasana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis Nindy Ayunda mengakui pertemanannya dengan semua sahabat jadi terganggu, dampak dari masalah rumah tangganya dengan Askara Parasadi Harsono.

Nindy Ayunda merasa ada oknum-oknum yang berusaha memperkeruh suasana dan membuat masalah pribadinya menjadi panjang, dan menyeret sahabat-sahabatnya seperti Olla Ramlan dan Ashanty.

Nindy dikabarkan hubungan pertemanannya tidak baik lagi dengan Olla Ramlan, atas tersebarnya potongan rekaman berisi wanita 32 tahun itu, diduga menjelek-jelekan Olla.

"Jadi rekaman-rekaman itu tuh, rekaman yang diambil oleh, yang diberikan oleh mantan ART aku itu yang bernama Lia. Dan rekaman itu tidak utuh," kata Nindy Ayunda ketika ditemui di kawasan Jakarta, belum lama ini.

"Aku belum dengar sampai sekarang ya, tapi informasi yang aku dapatkan itu adalah penggalan-penggalan kalimat. Penggalan-penggalan obrolan aku membicarakan teman-temanku, kepada orangtua," tambahnya.

Karena semua sudah terjadi, wanita kelahiran Padang, 10 Januari 1989 itu tak mau banyak komentar, terkait keretakan persahabatannya dengan Olla Ramlan.

Nindy memilih tidak mau mengomentari lebih jauh soal kabar dirinya dan Olla yang sempat bersitegang.

"Kalau aku sendiri memilih untuk diam, tidak perlu (bicara). Tidak perlu menanggapi itu semua karena konsentrasiku bukan hanya itu saja. Jadi mau berteman atau tidak kita serahkan sama Allah saja," ucapnya.

Pelantun Buktikanlah itu mengaku sudah berkomunikasi dengan Olla lewat sambungan telepon. Tapi, Nindy belum menceritakan apa yang terjadi sepenuhnya dengan istri Aufar Hutapea itu.

"Aku sempat berkomunikasi sama mami Olla disaat awal-awal berita atau gosip ini keluar. Terus udah gitu aku coba tanya mami, udah gitu dia bilang ‘Nindy sayang nanti ya gini gini gini’ gitu," jelasnya.

"Ya terus aku jawab, ‘oke mami, once kapan kamu ready tell me kita teleponan’ dan ternyata nggak terjadi-jadi. Aku sempat telepon tapi nggak dia angkat-angkat," sambung wanita bernama lengkap Anindia Yandirest Ayunda Fadli itu.

Nindy Ayunda sangat menyayangkan oknum-oknum yang mencoba memperkeruh suasana, dan membuat masalah ini melebar kemana-mana, sampai melibatkan teman-temannya.

"Aku berharapnya tadi bisa kita handle tapi ya itu antara aku pribadi, ranah pribadi kami berteman, bersahabat. Jadi disaat itu ya aku tahu ‘oh begini yaudah nggak apa-apa’ gitu, dijalani aja," ujar Nindy Ayunda. (Arie Puji Waluyo/ARI).

