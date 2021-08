TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini adalah chord Siang Seberang Istana dinyanyikan Iwan Fals, lirik lagu Siang Seberang Istana.

Intro: Em C Em

Em C Am Em

Em

Seorang anak kecil bertubuh dekil

Bm C Em

Tertidur berbantal sebelah lengan

D C Em

Berselimut debu jalanan

Em

Rindang pohon jalan menunggu rela

Bm C Em

Kawan setia sehabis bekerja

D C Em

Siang diseberang sebuah istana

D C Em

Siang diseberang istana sang raja

C D G Em

Kotak semir mungil dan sama dekil

C D G Em

Benteng rapuh dari lapar memanggil

C D G Em

Gardu dan mata para penjaga

C D F Em

Saksi nyata yang sudah terbiasa

Em

Tamu negara tampak terpesona

Bm C Em

Mengelus dada, gelengkan kepala

D C Em

Saksikan perbedaan yang ada

C D G Em

Sombong melangkah istana yang megah

C D G Em

Seakan meludah diatas tubuh yang resah

C D G Em

Ribuan jerit didepan hidungmu

C D F Em

Namun yang ku tau tak terasa menggangu

Interlude: Em Bm C Em

Em Bm C Bm C Am Em D C D Em

C D G Em

Kotak semir mungil dan sama dekil

C D G Em

Benteng rapuh dari lapar memanggil

C D G Em

Gardu dan mata para penjaga

C D F Em

Saksi nyata yang sudah terbiasa

C D G Em

Sombong melanDgkah istGana yang megah

C D G Em

Seakan meludah diatas tubuh yang resah

C D G Em

Ribuan jerit di depan hidungmu

C F Em

Namun yang ku Dtau tak terasa menggangu

Em

Gema azan ashar sentuh telinga

Bm C B

Buyarkan mimpi si kecil siang tadi

D Am

Gia berdiri malas melangkahkan kaki

C B Em

Diraihnya mimpi, dingenggam tak dilepaskan lagi

Outro: Em Bm C Em 2x

