Harga Daging Ayam di Mesuji Lampung Turun, Hanya Rp 28 Ribu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, MESUJI - Usai hari raya Idul Adha 1420 H, harga daging ayam di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji turun mencapai Rp 28 ribu per kilogram, Minggu (1/8/2021).

Berdasarkan pantauan Tribunlampung.co.id, di sejumlah pasar Mesuji, tepatnya di Pasar Simpang Pematang harga daging ayam potong mencapai Rp 30 ribu per kilogram.

Sedangkan di Pasar Brabasan harga daging ayam potong lebih murah yaitu Rp 29 ribu per kilogram.

Yani (28) pedagang di Pasar Simpang Pematang mengatakan harga daging ayam potong saat ini memang mengalami penurunan.

"Biasanya sih di harga Rp 38-37 ribu per kilogram untuk daging ayam potong, sekarang ini tidak tau ya apa karena PPKM jadi sepi pasar, dan peminat daging juga berkurang," ujarnya.

Selain itu, Dewi (31) pedagang di Pasar Brabasan mengatakan untuk harga daging ayam potong sendiri penurunan harga tidak terlalu signifikan.

"Jadi naik turun harganya, sebelumnya memang harga daging ayam potong Rp 30 ribu per kilogram. Penurunan tidak banyak," ucapnya.

Terpisah Kabag Ekbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji Arif Arianto, untuk harga daging ayam potong disejumlah Pasar di Kabupaten Mesuji miliki harga yang variatif.

Baca juga: Bupati dan Sekda Mesuji Lampung Positif Covid-19, Pekerjaan Administrasi Tetap Berjalan

Dikatakanya, terakhir Ekbang melakukan pengecekan harga komoditi di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji pada 26 Juli 2021.

"Untuk harga daging ayam potong di Pasar Brabasan sendiri mencapai Rp 28 ribu per kilogram," bebernya.

Sedangkan di Pasar Simpang Pematang harga daging ayam potong lebih tinggi mencapai Rp 34 ribu per kilogram, Pasar KTM Rp 29 ribu per kilogram, Pasar Panca Warna Rp 30 ribu per kilogram dan Pasar Panggung Jaya Rp 21 ribu per kilogram.

"Harga tersebut relatif stabilya di dua minggu terkahir. Namun, memang harga pernah mencapai Rp 30 ribu per kilogram di Pasar Brabasan dan Rp 32 ribu di Pasar Simpang Pematang," paparnya. ( Tribunlampung.co.id / M Rangga Yusuf )