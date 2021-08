Melambung, Tomat di Pasar Talang Padang Lampung Rp 15.000/Kg

Harga tomat di Pasar Talang Padang tinggi Rp 15.000 per kg. Selama ini harga tomat selalu di atas Rp 10.000 per kg.



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Harga tomat di Pasar Talang Padang tinggi yakni Rp 15.000 per kg. Selama ini harga tomat selalu tinggi usai Idul Fitri 1442 H lalu.

Menurut Panut, pedagang sayur di Pasar Talang Padang, sejak beberapa bulan terakhir harga tomat selalu di atas Rp 10.000 per kg. Dan untuk saat ini harganya termasuk tertinggi.

"Harga tomat sekarang Rp 15.000 per kg, harga sekarang mahal. Memang sudah beberapa bulan ini tomat mesti mahal," kata Panut.

Harga tomat sendiri naik dari harga sebelumnya Rp 12.000 per kg. Dugaanya saat ini memang tomat berkurang panenannya. Sehingga stok barang sedikit, akhirnya harga pun naik mahal.

"Mungkin harganya mau naik lagi sebab sekarang ini musim kemarau. Bisa jadi tidak panen lagi," kata Panut.

Lalu harga sayuran yang naik lainnya yakni rampai jadi Rp 14.000 dari Rp 12.000 per kg, wortel Rp 12.000 dari Rp 10.000 per kg, kentang Rp 15.000 dari Rp 12.000 per kg, bawang merah Rp 32.000 dari Rp 30.000 per kg, bawang putih Rp 28.000 dari Rp 25.000 per kg.

Selanjutnya labu jadi Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, sawi Rp 6.000 dari Rp 5.000 per kg, kol Rp 7.000 dari Rp 5.000 per kg, seledri Rp 50.000 dari Rp 30.000 per kg, luncang Rp 25.000 dari Rp 20.000 per kg.

Harga sayuran yang tidak berubah dari sebelumnya yakni cabai rawit yang tetap Rp 40.000 per kg, timun Rp 7.000 per kg, buncis Rp 15.000 per kg, terong Rp 5.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg, pare Rp 5.000 per kg.

Kelapa Rp 7.000 per gandeng, kacang panjang Rp 5.000 per ikat, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 2.000 per ikat.

Selanjutnya harga sayuran yang turun cuma cabai merah yang kini jadi Rp 20.000 dari Rp 30.000 per kg.

Harga bahan pokok non sayuran juga tidak mengalami perubahan mulai dari beras yang antara Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, telur Rp 24.000 per kg, minyak goreng Rp 15.000 per kg, gula pasir Rp 15.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )