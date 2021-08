Sambut HUT RI ke-76, Jasa Raharja dan Polda Lampung Gelar Baksos Merah Putih 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - PT Jasa Raharja Cabang Lampung bersama Ditlantas Polda Lampung menggelar bakti sosial (baksos) bertajuk“Baksos Merah Putih

Menyambut HUT RI Ke 76 Tahun 2021”. Baksos difokuskan di wilayah Kota Bandarlampung dan Kabupaten Pesawaran, Jumat 6 Agustus 2021.

Kegiatan dipimpin langsung Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung Margareth V.S. Panjaitan bersama Ditlantas Polda Lampung yang diwakili Kasubdit Gakkum Polda Lampung Kompol M. Budhi Setyadi.

“Pelaksanaan baksos ini merupakan bagian dari aksi nyata implementasi core value akhlak PT Jasa Raharja a member of IFG sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” jelas Kepala Cabang Jasa Raharja Lampung Margareth V.S. Panjaitan.

Rumah pertama yang dikunjungi adalah Najwa Putri yang beralamat di Perum BKP Kecamatan Kemiling, Bandarlampung.

“Najwa Putri merupakan korban laka lantas yang masih berstatus sebagai pelajar SMA, mengalami luka ringan di bagian lengan kanan,” kata Margareth.

Selanjutnya rombongan menuju kediaman Yudi Purnama di Perum Pinang Jaya Kecamatan Kemiling, Bandarlampung.

“Korban mengalami luka cukup berat pada saat kejadian, oleh karenanya kesempatan ini selain memberikan bantuan. Kami juga juga menyemangati dan menguatkan keluarga korban agar terus berjuang supaya kelak mereka bisa pulih kembali,” imbuh Margareth.



Bantuan secara simbolis juga diberikan kepada Muhammad Hanafi korban kecelakaan lalu lintas yang berdomisili di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Muhammad Hanafi harus mengalami amputasi sebagian akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya.

Margareth menegaskan Baksos Merah Putih kali ini merupakan aksi nyata dari PT Jasa Raharja Cabang Lampung kepada para penerima bantuan sosial sebagai bagian sentuhan insani atau dari PT Jasa Raharja kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.

“Kami berharap kegiatan aksi sosial kolaboratif semacam ini bisa dapat terus dilanjutkan kembali bukan hanya untuk sinergitas kedua instansi, namun kami juga berharap masyarakat Lampung semakin mendapatkan sentuhan pelayanan terbaik dari kedua instansi,” pungkas Margareth.(*)