Harga Emas di Bandar Lampung, Emas 24 Karat Turun Rp 20 Ribu per Gram



TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Harga emas 24 karat di Bandar Lampung mengalami penurunan, karena harga emas dunia juga mengalami penurunan.

Karyawan Toko Emas Persia Faisal mengatakan, harga emas 24 karat disini mengalami penurunan Rp 20 ribu per gram sejak empat hari yang lalu. Semula harganya Rp 850 ribu per gram, dan kini harganya Rp 830 per gram.

Sementara itu harga emas lain hingga saat ini masih stabil. Emas 18 karat 70 persen Rp 720 ribu per gram dan 75 persen Rp 810 ribu per gram.

Pemilik Toko Emas Dubai Anto mengatakan, harga emas 24 karat disini mengalami penurunan hingga Rp 15 ribu per gram sejak dua hari yang lalu. Kini harganya Rp 825 ribu per gram.

Baca juga: Harga Emas Antam dan UBS di Lampung Hari Ini, 7 Agustus 2021

Sementara itu harga emas lain hingga saat ini masih stabil. Emas 22 karat 70 persen Rp 680 ribu per gram dan 75 persen Rp 750 ribu per gram. Ada juga emas muda harganya Rp 440-500 ribu per gram.

"Harga emas ini bisa naik dan bisa turun, atau istilahnya fluktuatif. Jadi harga emas hari ini belum tentu sama dengan harga emas besok, lusa, atau beberapa hari kemudian," kata Anto, Minggu 8 Agustus 2021.

Pengelola Toko Emas Murni Jaya Inal mengatakan, sudah dua bulan harga emas 24 karat disini Rp 800 ribu per gram. Sebelumnya harganya Rp 850 ribu per gram.

Kalau harga emas lain hingga saat ini masih stabil. Harga emas 10 karat Rp 400 ribu per gram dan harga emas 8 karat Rp 300 ribu per gram. ( Tribunlampung.co.id / Jelita Kinanti )