Pengerajin Ikan Teri Asin di Bandar Lampung Sudah Jatuh Tertimpa Tangga 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Sudah jatuh tertimpa tangga, sebuah pribahasa yang tepat untuk menggambarkan keadaan para pengerajin ikan teri asin di Pulau Pasaran Bandar Lampung.

Sebab, cuaca buruk yang tidak terprediksi ke belakang membuat tangkapan ikan menurun.

Pengerajin ikan teri asin, Toto mengatakan tangkapan hasil melaut sudah mengalami penurunan sejak hadirnya musim pancaroba dua bulan lalu.

Ia mengatakan pancaroba yang mengalihkan musim kemarau ke penghujan itu bisa membuat hasil tangkapan berkurang hingga ratusan kilogram pada sekali melaut.

"Kalau normal biasanya mencapai 500 kilogram, tapi belakangan hanya 300 kilogram," kata dia, Minggu (8/8/2021).

"Bahkan paling sedikit bisa hanya 100 kilogram berat ukuran ikan basahnya," lanjut dia.

Ia mengatakan, pancaroba berdampak langsung pada kondisi angin yang mengakibatkan ombak menjadi lebih besar.

"Iya semoga pancaroba bisa habis di menjelang akhir Agustus nanti," kata dia.

Tidak habis disitu, bobot penjualan pun diakuinya merosot karena pemberlakuan PPKM di beberapa daerah.

"Sebenarnya untuk distribusi tidak ada kendala, karena ikan teri dan ikan asin ini kebutuhan pokok. Seperti ke Jakarta, Medan, Karawang, Cianjur, dan Kali Baru, "

"Hanya saja jumlah pembeli yang berkurang juga mengakibatkan pemasok juga tidak maksimal dalam menyetok," kata dia

Karena itu, ia menilai omset dari pengolahan ikan asin saat ini turun mencapai hingga 20 persen besarnya.

Di balik itu, ia mengatakan harga ikan asin yang keluar dari pengolahannya masih dalam batas normal. Tidak terjadi kenaikan harga seperak pun.

"Untuk harga teri asin saat PPKM masih stabil yakni teri nasi Rp100 ribu-110 ribu per kilogram, teri buntio Rp 75 ribu per kilogram dan teri jengki Rp 50 ribu per kilogram," rinci dia. ( Tribunlampung.co.id / V Soma Ferrer )