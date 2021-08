Polres Way Kanan Lampung Gelar Vaksin Keliling di Kampung Bandar Sari. 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan Lampung gelar vaksinasi keliling bertempat di klinik Trans Medika Kampung Bandar Sari, Way Tuba, Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Way Tuba AKP Mahbub menyampaikan Kegiatan vaksinasi keliling ini menjadi upaya akselerasi vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat, khususnya diberikan untuk warga, untuk tercapainya Herd Immunity di Wilayah Kabupaten Way Kanan.

“Pemberian vaksin merk Sinovac Biofarma, diikuti sebanyak 218 warga sekitar Way Tuba, dilaksanakan oleh 20 tenaga kesehatan (nakes) Polres Way Kanan bersama Tim Vaksinator klinik Trans Medika,” katanya, Minggu 15 Agustus 2021.

Kapolsek menyebut, ingat meski telah di vaksin, bukan berati kebal terhadap virus Covid -19. Jadi harus tetap menegakkan displin protokol kesehatan.

Seperti diketahui, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid -19 kami menghimbau untuk menerapkan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobiltas. ( Tribunlampung.co.id / Kiki Adipratama )