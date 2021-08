Polres Way Kanan Lampung Datangi Rumah Penyandang Disabilitas, Berikan Kemudahan Vaksinasi

Polres Way Kanan Lampung Datangi Rumah Penyandang Disibiltas Berikan Kemudahan Vaksinasi.

Polres Way Kanan Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan Lampung datangi rumah penyandang disabilitas dalam rangka percepatan vaksinasi Covid–19, Rabu 18 Agustus 2021.

“Polres Way Kanan dan jajaran melaksanakan vaksinasi dengan menyasar penyandang disibiltas di wilayah Kabupaten Way Kanan,” jelas Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung.

Selain itu, juga dibuka layanan antar jemput bagi warga disabilitas untuk diberikan prioritas agar langsung dapat divaksin dengan menghubungi Bhabinkamtibmas setempat.

Adapun sasaran vaksinasi hari ini telah dilaksanakn pada penyandang disibiltas dengan usia minimal 17 tahun sebanyak lima orang di Kampung Negara Tama dan Kampung Purwa Agung Kecamatan Pakuan Ratu. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )