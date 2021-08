Khasiat Daun Pepaya Bisa Juga Mencegah Infeksi Bakteri

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Daun pepaya memiliki kandungan nutrisi yang bersifat antibakteri. Itu sebabnya, satu di antara khasiat daun pepaya bisa cegah infeksi bakteri.

Sifat antibakteri itu menyebabkan daun ini memiliki kemampuan untuk melawan beragam bakteri.

Hal tersebut diketahui berdasarkan studi A Multifaceted Journal in the field of Natural Products and Pharmacognosy.

Sebut saja, bakteri penyebab penyakit tifus, diare, dan lain-lain.

Dalam mendapatkan khasiat daun pepaya itu cukup mudah.

Hanya perlu mengolahnya menjadi teh daun pepaya dan diminum secara rutin.

Untuk pembuatannya, cukup membutuhkan bubuk teh daun pepaya kering, air, madu, serta lemon.

Pembuatan teh ini hampir mirip dengan cara mengolah minuman teh pada umumnya.

Seduh bubuk teh daun pepaya di dalam air mendidih, tunggu selama 10 menit agar bubuknya meresap, kemudian saring seduhan teh daun pepaya tersebut.

Pisahkan bubuk daun pepaya dengan airnya, kemudian minuman tersebut bisa ditambahkan dengan madu dan perasan jeruk lemon sesuai selera.

Minuman sederhana ini bisa dikonsumsi rutin sehari satu cangkir untuk mendapatkan manfaat teh daun pepaya