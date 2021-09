Hari Jadi Polwan Ke-73, Kapolres Way Kanan Lampung Harap Polwan Sukseskan Vaksinasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan gelar syukuran dalam rangka memperingati hari jadi Polisi Wanita (Polwan) Ke-73 tahun 2021 secara sederhana, Rabu (1/9/2021).

Acara syukuran tersebut mengusung tema "Transformasi Polri yang Presisi Polwan Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju”.

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan, Kabag Sumda Kompol Ansori BM Sidik, para perwira, Bintara dan Polwan Polres Way Kanan .

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengucapkan selamat pada hari jadi Polwan Ke-73 tahun 2021, khususnya Polwan Polres Way Kanan semoga semakin tangguh dan profesional.

Ia mengungkapkan, tugas Polwan saat ini tidak ada bedanya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri laki-laki.

Karena itu, pada dasarnya Polwan ini memiliki kelebihan sebagai perempuan yang tidak terlepas mempunyai tugas sebagai Ibu rumah tangga, pasti juga memiliki tanggung jawab yang besar didalam keluarga.

Melalui peringatan HUT Polwan Ke 73 ini, Kapolres Way Kanan mengharapkan kepada seluruh Polwan Polres Way Kanan dapat lebih aktif berkontribusi untuk mewujudkan semua program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan dapat terus berkarya, berinovasi dan berprestasi,” Ungkap Kapolres.

Kegiatan diakhiri dengan pemotongan kue tumpeng oleh Kapolres Way Kanan yang diberikan secara simbolis kepada perwakilan Polwan Polres Way Kanan dan foto bersama. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )