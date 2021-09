Harga Laptop Baru di Lampung Tinggi, Laptop Bekas Pakai Jadi Buruan

Ilustrasi. Toko Komputer Multicom. Harga laptop baru meroket. Laptop Second jadi buruan konsumen.

TRIBUNLAMPUNG.,CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Meroketnya harga laptop di Bandar Lampung membuat para penjual memutar otak agar tetap tersedia barang tersebut jika ditanya pembeli.

Seperti diungkapkan oleh Purnomo, selaku Owner Surya Komputer yang berjualan di Jalan Soemantri Brojonegoro kepada Tribun Lampung, Sabtu (4/9/2021).

Ia mengaku terpaksa maksimalkan penjualan laptop second atau bekas. Memang laptop ini dari setahun lalu susah sehingga harganya juga menjadi meroket.

Menurutnya, akibat kondisi keuangan yang belum stabil, masyarakat pun terpaksa harus membeli laptop bekas atau menunggu harga laptop baru turun.

Karenanya, lanjutnya, untuk laptop baru itu tidak banyak stoknya. Karena harga laptop dengan spek biasa atau standar dual core sebelumnya Rp 1,8 juta dan sekarang bisa mencapai Rp 2,4 juta, naiknya sekitar Rp 600 ribu.

"Laptop second yang dijual perbulan secara off line bisa mencapai 15 unit dan kita berusaha agar ada laptop second, " kata Purnomo

Dirinya mengatakan, untuk laptop second itu ada yang 8 tahun pemakaian sampai dengan 1 tahun pemakaian juga ada tapi harganya tinggi.

Lanjutnya, harga laptop second yang baru pemakaian 8 bulanan masih diatas Rp 3 juta.

Tetapi dirinya mengedukasi kepada konsumen jika laptop yang masih bisa digunakan maka untuk diperbaiki (service) saja tidak harus membeli yang baru.

Sama halnya di Kedaton Komputer, Tegar Wahyu seorang karyawan di toko laptop menjelaskan bahwa saat ini harga laptop meroket naik dan akhirnya langka.

Kalaupun konsumen mau menunggu laptop baru bisa inden dan estimasi waktu paling cepat sekitar seminggu itu dikirim dari Jakarta. Harga laptom baru yang mahal, tokonya pun juga menjual laptop second.

Laptop second yang dijual ada yang dari tahun 2015 dan saat ini ketersediaan laptop second ditempatnya ada sekitar 3 unit dan laptop baru ada sekitar 8 unit.

Sementara di toko laptop Ali Computer di Jalan Teuku Umar mengaku kalau harga laptop saat ini memang sedang melambung tinggi.

Kalau harga laptop merek Asus yang spek bagus dijual harga baru dari Rp 7,6 juta sekarang menjadi Rp 8 juta, merek zyrek dari Rp 3 juta menjadi Rp 4,3 juta dan Acer dijual dengan spek bagus Rp 9,8 juta.

"Kami tidak menjual laptop second. Kami jual semuanya laptop anyar, kalau konsumen mau silakan ambil laptop di kami dengan harga yang tinggi, " kata wanita berjilbab saat ditemui awak Tribun Lampung. ( Tribunlampung.co.id / Bayu Saputra )