Harga Tomat di Tanggamus Lampung Bertengger di Atas Rp 10 Ribu, Pedagang: Termasuk Tinggi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, TANGGAMUS - Saat ini harga tomat di Tanggamus Lampung mencapai Rp 12 ribu per kg.

Harga tersebut masih tergolong tinggi meski sudah turun dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 13 ribu.

Menurut Nurhasanah, pedagang di Pasar Gisting Tanggamus, harga tomat selalu lebih dari Rp 10 ribu per kg.

"Tomat tetap saja harganya tidak berubah. Termasuknya tinggi," ujar Nurhasanah.

Selanjutnya untuk rampai kini jadi Rp 8.000 dari Rp 10.000 per kg, wortel Rp 7.000 dari Rp 12.000 per kg, kentang Rp 12.000 dari Rp 13.000 per kg, kol Rp 7.000 dari Rp 8.000 per kg.

Lalu kol jadi Rp 7.000 dari Rp 8.000 per kg, labu jadi Rp 4.000 dari Rp 6.000 per kg. seledri Rp 10.000 dari Rp 15.000 per kg, kacang panjang jadi Rp 3.000 dari Rp 4.000 per kg.

Kemudian bawang merah jadi Rp 20.000 dari Rp 25.000 per kg, bawang putih Rp 24.000 dari Rp 28.000 per kg.

Harga sayuran yang naik yakni cabai merah jadi Rp 22.000 dari Rp 20.000 per kg, cabai rawit jadi Rp 27.000 dari Rp 26.000 per kg.

Sedangkan harga yang tidak mengalami perubahan dari pekan lalu yakni timun Rp 7.000 per kg, buncis Rp 10.000 per kg, terong Rp 6.000 per kg, pare Rp 6.000 per kg, sawi Rp 5.000 per kg, tauge Rp 12.000 per kg.

Lalu kelapa Rp 7.000 per gandeng, luncang Rp 20.000 per kg, bayam Rp 2.000 per ikat, kangkung Rp 2.000 per ikat, daun singkong Rp 2.000 per ikat.

Sedangkan harga bahan pokok non sayuran yang turun harga yakni telur yang kini jadi Rp 20.000 dari Rp 22.000 per kg.

Kemudian harga lainnya tidak mengalami perubahan seperti beras yang tetap Rp 10.000-Rp 13.000 per kg, minyak goreng Rp 16.000 per kg, gula pasir Rp 13.000 per kg, gula merah Rp 15.000 per kg, tepung trigu Rp 7.000 per kg, tepung aci Rp 10.000 per kg, mentega minimal Rp 5.000 per sachet. ( Tribunlampung.co.id / Tri Yulianto )