Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polsek Kasui Lampung Patroli KRYD di Pasar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polsek Kasui Polres Way Kanan menggelar Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Kampung Jaya Tinggi, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kapolsek Kasui AKP Abri Firdaus mengatakan dalam rangka mengantisipasi tindak kriminalitas, Polsek Kasui melakukan KRYD dengan patroli rawan pagi di Wilayah Kecamatan Kasui.

Di samping itu, personel Polsek Kasui juga menyasar pada titik-titik yang menjadi pusat keramaian, salah satunya di lokasi pasaran Kampung Jaya Tinggi.

“Kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mengabaikan Protokol Kesehatan dengan menerapakan 5M guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya, Senin 6 September 2021.

Baca juga: Langgar Prokes, Resepsi Pernikahan di Way Kanan Dibubarkan Polsek Kasui

"Kami akan terus hadir di tengah masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) karena sudah menjadi prioritas dalam menciptakan keamanan di wilayah hukum Polsek Kasui,” Imbuhnya. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )