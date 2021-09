Ilustrasi ditangkap polisi. Tersangka Curas di Way Kanan Diringkus Polisi Kurang dari 7 Jam

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Seorang tersangka curas (pencurian dengan kekerasan) di Kampung Air Ringkih, Rebang Tangkas, Way Kanan, berhasil digelandang Tekab 308 Polres Way Kanan.

Tersangka inisial AK (25) merupakan warga setempat yang memulai aksinya pada Senin, 06 September 2021, lalu sekitar pukul 15.00 WIB.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung melalui Kasatreskrim Iptu Des Herison Syafutra menerangkan, modusnya adalah tersangka AK datang ke kios handphone milik AM dengan tujuan menggadaikan HP miliknya yang telah disepakati senilai Rp. 600.000.

Uang tersebut langsung ditransfer oleh korban melalui mbanking ke rekening yang diberikan AK.

“Ketika uang sudah berhasil di transfer korban, selanjutnya Ali meminta handphone kepada tersangka sesuai dengan kesepakatan, namun AK malah tidak memberikan hp yang dijual,” katanya, Kamis 9 September 2021.

Sehingga terjadi keributan antara korban dan tersangka, yang mengakibatkan korban mengalami luka tusukan benda tajam berupa gunting pada bagian perutnya.

Setelah korban terjatuh di lantai, tersangka mengambil Handphone merk samsung M31 milik korban dengan nomor 08222828xxxx dan langsung melarikan diri.

Karena terluka, korban lalu berteriak minta tolong kepada warga. keluarga datang membantunya untuk dibawa ke klinik Dr. Ridho lalu dirujuk ke rumah sakit Handayani Kotabumi.

Kronologis penangkapan tersangka Curas pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar pukul 02.00 Wib, Team Tekab 308 Polres Way Kanan mendapatkan informasi bahwa TSK telah melarikan diri dari Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan.

Petugas yang mendapatkan informasi melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka oleh masyarakat sekitar.

Tidak mau buruannya melarikan diri, anggota melakukan penangkapan dalam kurun waktu 7 (Tujuh) jam terhadap pelaku.

Dalam penindakan, pelaku melakukan perlawanan sehingga oleh petugas diberikan tindakan tegas dan terukur pada bagian kaki kanan tersangka dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Zainal Abidin Pagar Alam untuk mendapat tindakan medis.

Selesai mendapatkan tindakan medis, lalu pelaku dan barang bukti dibawa ke mako Polres Way Kanan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbutannya pelaku dapat diancam dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun penjara,” Ungkap IPTU Des Herison Syafutra. ( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )