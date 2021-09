Polisi di Pesawaran Lampung MenyamarJadi Sopir Truk Bongkar Lokasi Penyalahgunaan Sabu 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PESAWARAN - Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Pesawaran membongkar lokasi yang kerap digunakan sopir truk dan bus lintas sebagai tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Lokasi ini berada di Dusun Bernai Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

"Terbongkarnya tempat ini setelah menerima informasi masyarakat, bila ada sebuah warung yang sering dijadikan para sopir truk dan bus lintas kota sebagai tempat menggunakan narkotika jenis sabu," kata Humas Polres Pesawaran AKP Aris Siregar, Minggu, 12 September 2021.

Berdasar pada informasi itu, lanjut Aris, anggota Satres Narkoba Polres Pesawaran melakukan undercover menjadi sopir truk.

Kemudian dengan mengendarai truk anggota yang menyamar berhenti di warung yang dimaksud.

Tak lama kemudian, anggota polisi yang menyamar mencoba membeli sabu seharga Rp 200.000 kepada tersangka.

Saat akan memberikan sabu tersebut, dengan sigap anggota polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Tersangka berinisial RF (19) warga Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng.

"Kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan BB (barang bukti) narkotika jenis sabu dan BB uang hasil penjualan," kata Aris mewakili Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo.

BB yang diamankan dari RF terdiri dari enam bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1,06 gram.

Serta uang tunai Rp 750.000 dan hand phone.

Ditambahkan Aris, berdasar hasil interogasi, sabu tersebut dibeli dari pria paruh baya berinisial MY (38) warga Dusun Induk, Desa Kota Agung, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.

Kemudian petugas bergerak dengan melakukan control delivery narkotika jenis sabu kepada pelaku MY sebanyak satu paket.

Lalu meminta kepada MY mengantarkan ke warung di Dusun Bernai. Saat tersangka datang itu lah dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

Polisi menemukan BB narkotika jenis sabu seberat 0,50 gram. Menurut pengakuan MY, dirinya hanya sebagai perantara jual beli.

Polisi masih menyelidiki ke pemilik barang haram tersebut. Aris mengatakan, bahwa penangkapan itu dilaksanakan, Sabtu, 11 September 2021 siang jelang sore.

Kini MY dan RF digelandang ke Mapolres Pesawaran untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Polisi menjerat kedua pelaku dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman penjara minimal empat tahun.