Pasang ICONNET, Nikmati Promo Biaya Tambah Daya Hanya Rp 202100

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Dalam memenuhi kebutuhan internet dan listrik yang cukup dan andal di masa _Work From Home_ atau _Study From Home_, PT PLN (Persero) berkolaborasi dengan anak usahanya PT Indonesia Comnets Plus (ICON +) menghadirkan layanan terbaik dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan.

Melalui Program promo ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle ini, pelanggan yang melakukan pemasangan internet ICONNET hingga 30 September 2021, akan mendapatkan biaya instalasi secara gratis dan dapat menikmati layanan tambah daya hanya dengan harga Rp 202.100 melalui PLN Mobile.

Electrinet Lifestyle adalah sebuah layanan yang menghadirkan pola dan gaya hidup baru dimana listrik dan internet akan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.

“Kami mengajak para pelanggan untuk memanfaatkan momen Hari Pelanggan tahun ini dengan menikmati layanan promo ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle yang terjangkau. Mumpung hingga akhir September, promo ini masih berlaku,” ujar Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril.

Bob menjelaskan bahwa program ini cocok dengan situasi pandemi Covid-19 yang memaksa banyak pihak harus beraktivitas dari rumah. Dalam kondisi ini, listrik dan internet menurutnya sudah menjadi kebutuhan. Melalui promo promo ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle, menurutnya pelanggan dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan paket penawaran yang efisien.

Pihaknya menambahkan, gaya hidup bekerja dari rumah telah memicu bangkitnya sektor telekomunikasi. Diharapkan produk yang dikeluarkan ICON+ akan turut menjawab kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Khususnya mereka yang membutuhkan internet cepat, andal, dan sesuai dengan keekonomian masyarakat.

"ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle ini menarik. Satu inovasi dan bukti kemampuan PLN dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi dan era digitalisasi yang kian berkembang,” katanya.

Bob meneruskan, pelanggan PLN yang dapat mengikuti ICONNET Bundling Electrinet Lifestyle adalah pelanggan yang berada pada area jangkauan jaringan ICONNET. Untuk itu, para pelanggan PLN yang ingin mendapatkan promo ini dapat dengan mudah mengakses melalui aplikasi PLN Mobile yang bisa diunduh di PlayStore dan AppStore.

“Pelanggan yang ingin melakukan pengecekan area jangkauan, melakukan pendaftaran dan pembayaran layanan ICONNET dapat melakukan lewat aplikasi PLN Mobile. Pelanggan akan mendapatkan Voucher Redeem yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendapatkan harga promo upgrade daya PLN,” jelasnya.

ICONNET merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan PLN melalui anak usahanya, PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) untuk menyediakan layanan fixed broadband Internet yang Reliable (Andal), Affordable (Terjangkau), Unlimited (Tanpa batas). Sejak dirilis kembali padad akhir Mei 2021 yang lalu, terjadi peningkatan animo dari masyarakat yang ingin berlangganan ICONNET.

Besarnya permintaan dan keinginan melayani lebih dari 100 ribu pelanggan di tahun 2021 ini, mendorong perlunya perluasan jaringan dengan lebih cepat. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan internet yang andal akan semakin mudah diakses.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ICONNET serta daerah yang sudah masuk coverage area layanannya, dapat dilihat di aplikasi PLN Mobile ataupun dengan mengunjungi website www.iconnet.com.(*)