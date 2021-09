Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima, Big Match Tottenham vs Chelsea, Newcastle vs Leeds

Ilustrasi : Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima, ada Tottenham vs Chelsea, Newcastle vs Leeds

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Jadwal Liga Inggris Newcastle United vs Leeds United di pekan kelima musim 2021-22 akan digelar Sabtu (18/9/2021) pukul 02.00 WIB.

Newcastle mengawalmi awal Musim LIga Inggris 2021-22 dengan hasil buruk. Dimana dari 4 laga awal Premier League mereka tak pernah menang.

Dengan rincian tiga kali kalah dan sekali seri, dengan total mencetak 5 gol dan kebobolan 12 gol.

Terakhir laga liga Inggris, The Magpies julukan Newcastle ditekuk Man United dengan skor 4-1. Duel Man United vs Newcastle di Stadion Old Trafford, Sabtu (11/9/2021) malam WIB, berakhir dengan skor 4-1.

Dua gol Man United dicetak Cristiano Ronaldo (45+2', 62'), sedangkan sepasang gol lainnya dibukukan Bruno Fernandes (80') dan Jesse Lingard (90+2').

Sementara gol semata wayang Newcastle United tercatat atas nama Javier Manquillo yang dicetak di menit ke-56.

Bagi Cristiano Ronaldo, dua gol ke gawang Newcastle mengantarkanya kepada penciptaan rekor. Dia menjadi pemain tertua yang mencetak brace atau dua gol dalam pertandingan Liga Inggris sejak Graham Alexander (Burnley) pada 2010.

Berdasarkan catatan Opta, Ronaldo mencetak dua gol pada usia 36 tahun 218 hari. Sementara, Graham Alexander melakukan hal serupa dalam usia 38 tahun 182 hari.

Sementara Leeds United sampai saat ini telah memainkan 4 pertandingan di Inggris musim 2021-22 dengan rincian 2 seri dan 2 kekalahan.

Jadwal Liga Inggris Pekan kelima Newcastle vs Leeds - Tottenham vs Chelsea (AFP)

Bermain tandang, Leeds United telah memainkan 4 pertandingan dan secara total dengan 0 kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan.