Laga Big Match Liga Inggris Pekan Kelima, Menyajikan Derby London Tottenham Hotspur vs Chelsea

Jadwal Liga Inggris Pekan Kelima, ada Tottenham vs Chelsea, Newcastle vs Leeds

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Laga big match Liga Inggris akan tersaji akhir pekan ini. Tottengham Hotspur akan bertemu Chelsea pada Minggu (19/9/2021) pukul 22.30 WIB.

Di laga terakhir liga Inggris Tottenham mengalami kekalahan dari Crystal Palace. Crystal Palace membungkam Tottenham dengan kemenangan 3-0 di Selhurst Park.

Gol kemenangan Crystal Palace dicetak Wilfried Zaha menit 76 melalui titik putih dan dua gol lagi disumbang Odsonne Edouard pada menit 84 dan 90+2.

Sementara Chelsea pada pekan keempat liga Inggris sukses meraih hasil positif dengan mengalahkan Aston Villa.

Laga Chelsea vs Aston Villa berlangsung di Stadion Stamford Bridge, Sabtu (11/9/2021) malam WIB, Chelsea membungkam Aston Villa dengan kemenangan 3-0 berkat gol Romelu Lukaku (15', 90+3') dan Mateo Kovacic (48').

Pekan depan, Crystal Palace akan berhadapan dengan lawan berat Liverpool di Anfield pada Sabtu (18/9) pukul 21:00 WIB.

Sementara, pada laga lainnya Newcastle United akan menghadapi Leeds United di pekan kelima musim 2021-22 akan digelar Sabtu (18/9/2021) pukul 02.00 WIB.

Newcastle mengawalmi awal Musim LIga Inggris 2021-22 dengan hasil buruk. Dimana dari 4 laga awal Premier League mereka tak pernah menang.

Dengan rincian tiga kali kalah dan sekali seri, dengan total mencetak 5 gol dan kebobolan 12 gol.

Terakhir laga liga Inggris, The Magpies julukan Newcastle ditekuk Man United dengan skor 4-1. Duel Man United vs Newcastle di Stadion Old Trafford, Sabtu (11/9/2021) malam WIB, berakhir dengan skor 4-1.