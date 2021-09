Jadwal Liga 1 2021 Pekan Ketiga, Bali United Vs Persib Bandung, PSM Makassar vs Persebaya Surabaya

ilustrasi. Berikut Jadwal Liga 1 2021 pekan ketiga, antara Bali United vs Persib Bandung serta PSM Makassar vs Persebaya Surabaya.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut ini jadwal Liga 1 2021 pekan ketiga, menyajikan laga big match antara Bali United vs Persib Bandung serta PSM Makassar vs Persebaya Surabaya.

Laga pekan ketiga BRI Liga 1 musim 2021-2022 bakal bergulir mulai Jumat hingga Minggu 17-19 September 2021 mendatang.

Sejumlah pertandingan big match bakal tersaji dalam pekan ketiga kompetisi Liga 1 2021 kali ini.

Beberapa laga yang bakal hadir di pekan ketiga di antaranya, menyajikan Persipura vs Persija Jakarta, PSM vs Persebaya, Bali United vs Persib Bandung.

hingga pekan kedua, baru terdapat dua klub yang meraih hasil sempurna alias meraih kemenangan di dua laga yang sudah berlangsung.

Kedua dkuad yang berhasil memenangkan semua laga awal mereka di Liga 1 musuim ini adalah Persib Bandung dan Bali United.

Pada pekan ketiga nanti, kedua tim tersebut justru akan saling berhadapan satu sama lain.

Laga big match Bali United vs Persib Bandung sendiri akan berlangsung di hari kedua, Sabtu (18/9/2021) malam pukul 20.45 WIB.

Sementara itu, duel lain antara PSM Makassar vs Persebaya Surabaya juga akan berlangsung di hari yang sama.

Adapun Kick off PSM Makassar vs Persebaya Surabaya akan dimulai pukul 18.15 WIB.