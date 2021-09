KSKP Bakauheni Lampung Selatan Kembali Gagalkan Penyelundupan Satwa Liar di Dalam Bus 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG SELATAN - Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni kembali mengagalkan penyeludupan hewan atau satwa yang dikirim melalui Bus Lorena, di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Kepala KSKP Bakauheni Ridho Rafika Laporan hasil kegiatan KSKP Bakauheni Lampung Selatan mengatakan pihaknya telah menggagalkan penyeludupan satwa yang dikirim melalui bus

"Petugas kami berhasil menggagalkan penyelundupan satwa atau hewan liar, dalam giat rurin yang dilakukan di areal pintu masuk Pelabuhan Bakauheni," ujar Ridho, Kamis (16/9/2021).

"Satwa atau hewan tersebut dimasukkan ke dalam 5 buah kardus berwarna cokelat dan dikirim melalui Bus Lorena dengan nopol B 7066 SU," jelasnya.

Ridho mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam bus bagian belakang, pihaknya menemukan 5 buah paket kardus berwarna cokelat yang berisikan satwa atau hewan.

"Dalam pemeriksaan tersebut petugas menemukan 3 ekor burung beo, 3 ekor burung elang, 2 ekor simpanse atau siamang tanpa dokumen yang sah," kata Ridho.

"Selanjutnya sopir dan kondektur berikut barang bukti berupa satwa atau hewan tersebut kami bawa ke kantor KSKP Bakauheni guna diproses penyelidikan lebih lanjut," ujarnya.

Identitas pengangkut atau sopir Bus Lorena tersebut, bernama Daulat Ridwan Gultom (38) warga Desa Dagen, Kelurahan Dagen Kecamatan Jaten, Kabupaten Karang Anyar, Provonsi Jawa tengah.

Identitas Kondektur Bus Lorena bernama Subur Rahayu, warga Komplek Gandok KelurahannTajur, Kota Bogor, Provinsi Jawa barat.

"Adapun pasal yang dilanggar yakni Pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE dan Pasal 88 huruf a dan c UURI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan," ujarnya.

"Kami sedang menyelidiki pengirim paket yang beriskan satwa atau hewan tersebut," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )