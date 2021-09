Kecelakaan Maut di Flyover Bandar Lampung, Polisi: Masih Diselidiki. 

TRIBUN LAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seorang pengendara sepeda motor meregang nyawa usai mengalami kecelakaan maut di flyover Sultan Agung, Kedaton, Bandar Lampung, Minggu (19/8) sekitar pukul 04.10 WIB.

Korban atas nama Irawan, warga Langkapura, Bandar lampung itu dikabarkan meninggal saat dilarikan ke rumah sakit, lantaran mengalami luka berat.

Kasatlantas Polresta Bandarlampung AKP Rohmawan melalui Kanit Laka Iptu Jahtera saat dikonfirmasi, membenarkan peristiwa tersebut.

“Iya benar, korban meninggal di rumah sakit. Korban atas nama Irawan, warga Jalan Pagar Alam gang Putra II, Langkapura, Bandar Lampung,” katanya.

Diketahui, kendaraan korban yakni Honda Beat warna merah bernomor polisi BE 4602 C, menabrak bagian depan kendaraan Mitsubishi TS warna hitam bernomor polisi BE 8353 RM di jalur flyover Sultan Agung.

Baca juga: BOR di Bandar Lampung Tak Sampai 10 Persen Hari Ini

Jahtera mengatakan, saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas berserta supir mobil pick up telah diamankan diunit Lakalantas Polresta Bandar Lampung.

“Mobil pick up sudah diamankan bersama supir, dan saat ini masih dalam proses penyelidikan serta meminta keterangan dari saksi-saksi,” kata dia.

Lebih jauh Jahtera mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di lapangan, korban pertama kali terlihat muncul dari arah PKOR Wayhalim menuju jl. Teuku Umar.

Sementara mobil pick up tersebut melaju dari arah yang berlawanan.

Korban diketahui keluar dari jalur dan mengambil jalur yang lalui mobil pick up (melawan arus).

Baca juga: Heboh Tembok 3 Meter Tutup Jalan di Bandar Lampung, Lurah Tegaskan Itu Lahan Pribadi

“Sepeda motor tersebut menabrak mobil dari depan. Motor korban tiba-tiba muncul dan masuk ke jalur kendaraan roda empat,” katanya.

Adapun identitas pengemudi mobil pick up yang saat ini telah diamankan, yakni Maulana Adi Saputra, warga Pesawaran.

Baca juga: Edwin Rusli Dicopot Sebagai Kadiskes Bandar Lampung, Biasalah dalam Jabatan

“Untuk sementara supir masih dalam pemeriksaan lebih lanjut dan kita juga masih mendalami keterangan saksi-saksi,” tandasnya. ( Tribun Lampung.co.id / Muhammad Joviter )