 Pimpin Pencapaian SDGs, PLN Group Borong 7 Penghargaan di Ajang ISDA 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Komitmen PT PLN (Persero) menjalankan pembangunan berkelanjutan membuahkan apresiasi. BUMN kelistrikan ini berhasil meraih penghargaan Top Leadership on SDGs pada ajang Indonesian SDGs Award (ISDA) 2021, pada Jumat (17/9/2021).



Ajang ini merupakan gelaran acara yang didedikasikan untuk mendorong capaian SDGs dan diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Kali ini, PLN juga berhasil menyabet penghargaan untuk kategori The Most Committed Corporate on Environment Pilar dan The Most Committed Corporate on Economy Pilar.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Agung Murdifi, menyambut baik anugerah ISDA 2021 yang diraih oleh PLN dan anak usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PLN selama ini turut berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.



"Capaian ini menjadi bukti dari konsistensi PLN yang terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan dan alam. PLN akan terus mendukung semua upaya yang berdampak nyata terhadap SDGs di Indonesia," ujar Agung.



Dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan, PLN telah melaksanakan transformasi dalam bidang TJSL. Transformasi ini dilakukan untuk mewujudkan nilai tambah bersama antara perusahaan dan masyarakat untuk membentuk sistem bisnis berkelanjutan dengan berorientasi terhadap pencapaian SDGs.



Hal ini ditunjukkan dengan komitmen PLN dalam menjalankan program TJSL dengan berpedoman kepada ISO 26000 dengan nilai mencapai lebih dari 4 persen dari laba tahun sebelumnya.

Capaian PLN pun tahun ini semakin spesial dengan berhasilnya anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa–Bali, yang meraih penghargaan untuk kategori Top Leadership on SDGs, The Most Commited Corporate for SDGs on Social Pillar, The Most Commited Corporate for SDGs on Economy Pillar. PT Indonesia Power juga berhasil mendapatkan penghargaan Gold Category pada kategori Korporasi ISDA 2021.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mengapresiasi pembangunan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan-perusahaan Indonesia.

"Pemerintah sadar tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan SDGs. Perlu upaya kolektif dari pemerintah, perusahaan, media dan lembaga pendidikan. Untuk sektor korporasi, praktek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), perlu diterapkan di berbagai proses bisnis, karena terbukti berdampak positif bagi perusahaan," ujar Airlangga.

Senada, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendy menghargai upaya perusahaan dalam membantu pemerintah.

"Selamat kepada para penerima ISDA, semoga semakin semangat dalam mendukung Indonesia mencapai target pembangunan berkelanjutan," ucap Muhajir.



Melalui beberapa program TJSL seperti PLN Pintar, PLN Power, PLN Go Green dan PLN Peduli, perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif dan inovasi dalam usahanya dalam mencapai target SDGs. Dengan pencapaian serta program-program yang telah dilaksanakan ini, diharapkan tidak menghentikan inovasi PLN dalam bertransformasi menciptakan nilai kemanfaatan bersama bagi masyarakat Indonesia.(*)