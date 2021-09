PLN Raih Penghargaan 1st The Best of The Best-Human Capital 2021

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) terus mendorong transformasi dan inovasi dalam tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) atau Human Capital secara konsisten. Dengan transformasi ini membuat PLN menjaga kinerjanya.

Terbukti, meskipun di tengah pandemi, dimana banyak perusahaan memiliki kinerja keuangan negatif, PLN tetap meraih untung Rp 5,9 Triliun (audited) pada tahun 2020 dan Rp 6,6 Triliun (unaudited) pada semester 1 2021.

Peningkatan tata kelola SDM PLN pun mendapatkan apresiasi dalam Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII- 2021 yang digelar Indonesia-Asia Institute bekerja sama dengan Economic Review.

IHCA-VII-2021 merupakan apresiasi dan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada perusahaan di Indonesia untuk memotivasi praktik pengembangan SDM yang produktif, berdaya saing, dan meningkatkan Human Index secara global.

Dalam penghargaan yang digelar oleh Economic Review ini, PLN mendapat penghargaan sebagai 1st The Best of The Best- Indonesia Human Capital – 2021 atau Juara Umum-I-2021 untuk kategori perusahaan non publik. Penghargaan ketiga, PLN juga meraih 1st The Best of Human Capital of The Year untuk Platinum-A-Very Excellent kategori perusahaan BUMN. Ketiga, PLN juga meraih penghargaan The Best - Indonesia Human Capital of The Year - 2021 dengan menyabet 10 Kategori Khusus penghargaan dalam ajang IHCA-VII-2021.

Tak hanya perusahaan, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN Syofvi F. Roekman juga dianugerahi penghargaan sebagai The Best Indonesia Strategic Human Capital Director 2021.

“Kami menerima penghargaan ini dengan antusias dan bangga. PLN akan terus berikhtiar memegang teguh komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Human Capital baik di perusahaan dan di Indonesia pada umumnya,” ujar Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN, Syofvi F. Roekman, dalam sambutannya.

Syofvi menjelaskan bahwa di masa pandemi Covid-19, PLN mendapat penugasan menantang dalam memastikan keandalan pasokan listrik untuk menunjang pemulihan ekonomi serta memenuhi kebutuhan pelanggan.

Untuk mendukung seluruh upaya ini, keandalan dan kompetensi dari total Pegawai holding dan AP adalah 52.518 pegawai sangat menentukan. Untuk itu penguatan SDM PLN menjadi penting terutama dalam mendorong tercapainya visi menjadi perusahaan kelistrikan terkemuka di kawasan ASEAN dan jadi pilihan utama para pelanggan.

Salah satu langkah penguatan SDM PLN tengah dilakukan lewat transformasi yang dicanangkan sejak April 2020 lalu. Saat itu, PLN melakukan perubahan besar dalam tata kelola dan cara kerja perusahaan serta mencanangkan AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai nilai utama.