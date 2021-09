Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unila Buka Sosialisasi Program Pembinaan Karir

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Yulianto, M.S., membuka kegiatan Sosialisasi Program Pembinaan Karir dan Prestasi Menjadi Mahasiswa Unggul bagi Mahasiwa Baru Unila tahun 2021, Sabtu, 18 September 2021.

Kegiatan diselenggarakan Bagian Kemahasiswaan Unila bekerja sama dengan Center for Career and Entrepreneurship Development (CCED) Unila secara daring via Zoom dan Youtube.

Agenda sosialisasi diikuti seluruh mahasiswa baru Fakultas Teknik (FT) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung.

Seperti sebelumnya, sosialisasi program pembinaan karir dan prestasi diadakan dalam rangka memperkenalkan program-program nonakademik untuk mahasiswa baru.

Yakni sosialisasi mengenai gambaran karir berdasarkan minat, bakat, dan penalaran, serta sosialisasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau SKPI bagi lulusan Unila dan Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (Simkatmawa).

Menurut Prof. Yulianto, sosialisasi ini dapat menambah kejelasan bagi para mahasiswa dalam merintis karir di masa depan sekaligus mengetahui berbagai kegiatan yang bisa diikuti sesuai minat masing-masing.

“Oleh sebab itu saya mengajak para mahasiswa baru untuk mengikuti dengan saksama program ini agar nantinya dapat dijadikan tuntunan ataupun panduan dalam mengikuti berbagai kegiatan nonakademik. Tanyakan hal-hal tersebut kepada para narasumber,” ujarnya.

Sosialisasi Program Pembinaan Karir dan Prestasi Mahasiswa tahun 2021 dibagi menjadi dua sesi, pagi dan siang. Penyampaian materi kegiatan kemahasiswaan disampaikan oleh Tim BP2M dan Tim CCED Unila. Sosialisasi ini akan berakhir pada 25 September mendatang.

Turut hadir dalam pembukaan sosialisasi, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Hero Satrian Arief, S.E., M.H., para wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, koordinator bagian kemahasiswaan, Kepala UPT PKK Diky Hidayat, S.Si., M.Sc., beserta jajaran, serta kepala Badan Pengelola Prestasi Mahasiswa Unila beserta jajaran.(*)