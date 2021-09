Adu Banteng dengan Pikap di Flyover Bandar Lampung, Pengendara Motor Meninggal

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nekat lawan arus, pengendara sepeda motor meninggal usai adu banteng dengan mobil pikap.

Peristiwa ini terjadi di atas Flyover Sultan Agung, Bandar Lampung, Minggu (19/9/2021) pukul 05.00 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor BE 4602 C dan mobil Mitsubishi pikap BE 8353 RM.

Berdasarkan informasi yang terhimpun, kecelakaan di Bandar Lampung tersebut terjadi karena pengemudi nekat melawan arus dengan laju kecepatan yang tinggi.

Saksi mata di sekitar lokasi kejadian mengatakan, kecelakaan terjadi di bagian lengkungan flyover.

Yang tergambar pula, sisi lengkungan di flyover tersebut tidaklah seutuhnya berbentuk garis lurus, melainkan sedikit menikung.

Saat itu, pengendara motor melaju dari arah Way Halim menuju Mal Boemi Kedaton dengan melawan arah.

"Dia dari bawah bawa motor dengan kecepatan tinggi dan melawan arus. Terus nabrak mobil ini," kata saksi mata yang enggan menyebutkan namanya.

Dikabarkan Meninggal

Kecelakan maut menyebabkan pemotor meninggal dunia usai hantam mobil pikap yang terjadi di ruas atas Flyover Sultan Agung Bandar Lampung.