PCX Luxurious Ride Ajak Bikers Keliling Kota Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BADNAR LAMPUNG - Tunas Dwipa Matra selaku Main Dealer Honda wilayah Lampung memberikan apresiasi kepada para pecinta skutik premium PCX series melalui gelaran PCX Luxurious Ride Lampung.

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Minggu (19/09/2021) ini diikuti oleh 25 bikers yang tergabung dalam komunitas Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Lampung dan Asosiasi Motor Honda Lampung.

“Melalui PCX Luxurious Ride Lampung kami ingin menghadirkan sensasi kemewahan bagi para pecinta Honda PCX. Selain itu kami juga mengkombinasikannya dengan aktivitas lain yang dapat memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan seperti penyerahan donasi dan permainan dalam kelompok kecil.

” ungkap Manager Promosi Tunas Dwipa Matra Rusli Mantaring.

Kegiatan PCX Luxurious Ride Lampung dibuka dengan city rolling dari titik kumpul di Main Dealer Tunas Dwipa Matra dan berakhir di Kaldi Coffee. Dalam city rolling kali ini,

peserta diajak untuk mengunjungi wisata yang lagi viral di lampung yaitu lengkung langit dan memberikan paket sembako kepada umkm-umkm di wisata lengkung langit.

Selepas dari lokasi ini peserta melanjutkan city rolling melewati beberapa landmark kota bandar lampung.

Tiba di lokasi kaldi coffee, para peserta begitu antusias setelah mendapatkan pembekalan product knowledge tentang All New Honda PCX 160, sharing session community,games quiziz dan lomba foto bersama All New PCX 160.(*)