Polres Way Kanan Lampung Gelar Operasi Patuh Krakatau 2021, Ini Sasarannya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Patuh Krakatau Tahun 2021 di halaman mako Polres Way Kanan, Senin (20/09/21).

Operasi ini akan dilaksanakan selama 14 hari, yang dimulai dari tanggal 20 September s.d 03 Oktober 2021, secara serentak di seluruh indonesia dengan mengangkat tema kita tingkatkan disiplin protokol Kesehatan dan tertib berlalulintas dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 serta mewujudkan Kamseltibcarlantas yang mantap.

Kegiatan dipimpin Wakapolres Way Kanan yang dihadiri pejabat utama Polres Way Kanan, Kapolsek jajaran, anggota Polres Way Kanan, TNI, BPBD, Dinas kesehatan dan Satpol PP Kabupaten Way Kanan.

Dalam amanat Kapolda Lampung Inspektur Jendral Polisi Drs. Hendro Sugiatno, M.M.yang dibacakan oleh Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan sebagai pimpinan apel bahwa salah satu yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah keselamatan bagi pengguna jalan,dan pencegahan penyebaran penularan virus corona (Covid-19).

Keselamatan memang sesuatu yang pertama dan utama maka dalam konteks ini, Polri khususnya Polantas harus berperan aktif dengan melaksanakan kegiatan binluh dikmas terkait kamseltibcarlantas dan penerapan prokes Covid-19 melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Melalui penyelenggaraan operasi patuh ini, maka diharapkan akan tercapai beberapa tujuan guna terwujudnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, turunnya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalulintas.

Selain itu, terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas yang lebih baik serta memutus mata rantai penyebaran corona virus disease (Covid-19).

"Adapun sasaran operasinya adalah masyarakat yang tidak mematuhi penerapan prokes Covid-19 dan masyarakat yang tidak disiplin dalam berlalu lintas,“ imbuh Wakapolres Kompol Evinater Siallagan.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )