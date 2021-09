Wakapolres Way Kanan Lampung Sebut Kedepankan Sikap Humanis dalam Operasi Patuh Krakatau

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Polres Way Kanan gelar latihan pra Operasi Patuh Krakatau 2021 dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan di GSG Pesat Gatra Polres Way Kanan, Senin (20/9/2021).

Wakapolres Way Kanan Kompol Evinater Siallagan memberikan arahan bahwa Operasi ini mengusung tema ”Melalui latihan Pra Ops Patuh Krakatau Tahun 2021 Polres Way Kanan dan Jajaran siap meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan tertib berlalu Lintas dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 serta mewujudkan Kamsektibcarlantas yang mantap".

“Saya minta agar seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan operasi dapat dilaksanakan maksimal sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur ) yang telah ditentukan,” katanya, Senin 20 September 2021.

Kedepankan sikap humanis terhadap masyarakat yang masih melanggar peraturan lalu lintas serta tetap berikan pesan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan ingatkan bahwa pandemi Covid-19 saat ini belum berakhir.

Pihaknya berharap dengan dilaksanakannya Ops Patuh Krakatau 2021 ini dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan serta memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

( Tribunlampung.co.id / Anung Bayuardi )