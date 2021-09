Puluhan Tahun Sengketa Lahan Tak Selesai, Warga Way Dadi Minta Komisi II DPR RI Bantu Penyelesaian

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Warga Way Dadai, Korpri Jaya Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung berharap sengketa lahan mereka segera dapat terselesaikan.

Sengketa lahan yang terjadi di wilayah tersebut sudah sejak tahun sejak 1980. Hal itu dikatakan oleh seorang warga bernama Triyono.

Sengketa lahan tersebut hampir tak berkesudahan. Bahkan sampai saat ini belum menemui titik terang.

"Udah puluhan tahun lebih udah cape ngurusnya. karena semua dari pemerintah sendiri gak klir sih. Saat mau Pemilu saja kaya iya akan bantu begitu sudah jadi ya lupa gitu-gitu terus terus," ungkap Triyono kepada Tribunlampung.co.id, Selasa (21/9/2021).

Menurut Triyono, masyarakat Way Dadi tak muluk-muluk alias hanya ingin konflik segera selesai.

Keinginan masyarakat untuk mendapatkan haknya secara penuh dengan bentuk penerbitan sertifikat segera dikabulkan.

"Kalo masyarakat mah simpel saja hanya ingin menaikan status dari garapan ke sertifikat. Menuntut haknya saja," jelas Triyono.

Dia menjelasakan, status lahan Masyarakat Way Dadi, mendapatkan Peruntukan Pemukiman seluas +- 300 Ha dari 1000 Ha Ex HGU NV Way Halim Sumatera Rubber and Coffe yg konsesinya berakhir 24 Sep 1979 Berdasarkan Surat Mendagri/ Dirjrnd. Agraria No. BTU.3/505/1980, tgl 26-3-1980 Jo. SK Mendagri No. 224/DJA/1982, tgl 30 Nov 1982.

Namun pada tahun 1981, tiba-tiba muncul Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Pemda.

"Masyarakat tidak mengakui itu, dulu dari 300 hektar itu baru 30 persen yang sertifikat sisanya belum. Kok tiba-tiba muncul HPL," jelasnya.