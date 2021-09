Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad Minta Seluruh Stakeholder Dukung Percepatan Vaksinasi Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMPUNG TENGAH - Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengharapkan semua stakeholder memaksimalkan perannya dalam upaya percepatan target vaksinasi di kabupaten itu.

Hal itu dikatakannya setelah rapat evaluasi pelaksanaan vaksinasi bersama Forkopimda, Satgas Covid-19 dan dinas terkait di Nuwo Balak dan Sesat Agung, Rabu (22/9/2021).

Musa Ahmad meminta seluruh dinas dan Forkopimcam dapat dengan cepat melakukan pendataan warga yang belum melakukan vaksi. Sehingga, pelaksanaan vaksinasi makin tepat sasaran.

"Kepada pemerintah kecamatan agar dapat mengumpulkan data sasaran (warga) By Name dan memobilisasi sasaran ke lokasi vaksinasi," kata Musa Ahmad.

Dirinya mengapresiasi kepada seluruh pihak dan masyarakat yang perduli. Sehingga pelaksanaan vaksinasi di Lampung Tengah sejauh ini sudah menjadi kebutuhan dan kesadaran bersama.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan skenario dan solusi dalam percepatan vaksinasi di Lampung Tengah yang merata pelaksanaannya di seluruh wilayah.

"Untuk meningkatkan cakupan Kabupten Lampung Tengah sebanyak 20 persen sampai akhir September 2021, kita harus melakukan vaksinasi kepada sebanyak 133.106 sasaran (dosis 1)," ujar Musa Ahmad.

Artinya, lajutnya, ada sebanyak 13.310 sasaran per hari. Sasaran per kecamatan 476 dosis per hari.

Sasaran harian Puskesmas 342 dosis per hari, dan untuk mewujudkan hal tersebut tim vaksinasi rumah sakit akan digerakkan untuk membantu pelaksanaan vaksinasi massal tersebut.

Serta untuk mendaptakan alokasi, fasilitas kesehatan (Faskes) harus tetap disiplin dengan pengisian Aplikasi P-care.

Pada rapat tersebut hadir juga Kajari Lamteng M Ali, Dandim 0411 Letkol Infantri Andri Hadiyanto dan Kapolres Lamteng AKBP Oni Prasetya diwakili Kabag Ops AKP Dennis Arya Putra.( Tribunlampung.co.id / Syamsir Alama )