MURI Apresiasi Unila Kukuhkan Guru Besar Terbanyak

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Dies Natalis ke-56 Universitas Lampung (Unila) menjadi momen bersejarah bagi keluarga besar Unila. Rabu, 22 September 2021, tepat sehari sebelum genap berusia 56 tahun, Unila menerima apresiasi dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI).

Piagam penghargaan MURI bertajuk “Perguruan Tinggi dengan Pengukuhan Guru Besar Terbanyak” dan “University with The Most Inaguration Professor” diberikan kepada Universitas Lampung atas pencapaiannya mengukuhkan guru besar terbanyak di Indonesia.

“Pengukuhan 15 guru besar di Universitas Lampung hari ini kami catat sebagai pencapaian prestasi superlative di Museum Rekor-Dunia Indonesia. Hingga saat ini, Unila telah mencatat 6 rekor MURI,” ujar Senior Manager Museum Rekor Dunia-Indonesia Awam Rahargo.

Pengukuhan yang berlangsung di GSG Unila ini turut disaksikan secara virtual oleh para sivitas akademika serta tamu undangan melalui Zoom dan kanal Youtube.

Rektor Unila Prof. Karomani, M.Si., mengatakan, pengukuhan 15 guru besar ini merupakan hal pertama dalam sejarah Unila.

Catatan refleksi selama 5 tahun terakhir menggambarkan pertambahan jumlah profesor di Unila cenderung lambat. Pada 2017, Unila hanya menambah lima guru besar, tahun berikutnya satu orang.

Usai dilantik sebagai Rektor Unila periode 2019-2023 pada November 2019, orang nomor satu di Unila ini berkomitmen mendorong lebih banyak guru besar di lingkungan Kampus Hijau.

Komitmen itu dibuktikan dengan capaian luar biasa selama dua tahun berikutnya yakni, 9 orang pada tahun 2020, 9 orang pada September 2021, dan 18 orang lainnya masih dalam proses.

Dengan dikukuhkannya 15 guru besar berarti Unila memiliki tambahan SDM yang secara kapasitas sudah sangat teruji keilmuannya.

“Semakin banyak guru besar menunjukkan semakin banyak pakar yang Unila miliki. Artinya keberadaan Unila semakin diakui masyarakat dan dunia. Sebab, jabatan guru besar menunjukkan pengakuan kompetensi di bidang akademik,” katanya.